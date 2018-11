Συνέδριο για τον ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομία της Ελλάδoς

Τον ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομία της Ελλάδoς θα αναδείξει το 23o ετήσιο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 22-23 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφόρος Συγγρού 387).

Εφέτος το συνέδριο έχει ως κεντρικό θέμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενεργειακών Αγορών», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας. Οι προκλήσεις αυτές υποχρεώνουν εταιρείες και οργανισμούς σε Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους αλλά και τα επενδυτικά τους σχέδια και γενικότερα τη θέση τους στις αγορές.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) μεταξύ γνωστών παραγόντων της αγοράς. Βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου, από το ξεκίνημά του το 1996, είναι η σφαιρική αντιμετώπιση και η ολική προσέγγιση του ενεργειακού τομέα με ενδελεχή εξέταση των επιμέρους ενοτήτων και την ανάδειξη των διαμορφούμενων συνεργιών και διασυνδέσεων.

Στη θεματολογία του συνεδρίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η Ενεργειακή Μετάβαση σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, ο κρίσιμος ρόλος του Φυσικού Αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ανάγκη απανθρακοποίησης του Ηλεκτρικού Συστήματος, οι έρευνες υδρογονανθράκων, η ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές, η ενεργειακή φτώχεια, η ενεργειακή αποδοτικότητα, τα έξυπνα κτίρια, οι έξυπνες πόλεις, τα έξυπνα νησιά κλπ.

Στους ομιλητές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι, Kieran McNamara (Senior Analyst, International Energy Agency), Paula Ceballos – Coloma (Policy Officer, Unit B2, DG Energy, Brussels), Leo Drollas (Independent Energy Consultant, London, UK), Dr. Narsi Ghorban (Secretary to the Environment and Energy Commission of the International Chamber of Commerce, Iran Committee, Tehran), Δρ. Νεκταρία Καρακατσάνη (μέλος ΔΣ ΡΑΕ), Ιωάννης Ρετσούλης (Eurelectric, Brussels) κλπ.