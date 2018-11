Politico: Δύσκολη η συμβίωση στον Λευκό Οίκο με Πρόεδρο Τραμπ και Βουλή Δημοκρατικών

epa07135901 US President Donald J. Trump delivers remarks on immigration in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, USA, 01 November 2018. President Trump seeks to change asylum rules and require immigrants to request asylum only at legal points of entry. EPA/SHAWN THEW

Η συνεργασία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν ποτέ μία εύκολη υπόθεση, ενώ τα στελέχη του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι η κατάσταση αυτή θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη με μία Βουλή των Αντιπροσώπων που θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, όπως διαφάνηκε από νωρίς σήμερα το πρωί, σχολιάζει το “Politico.” Ο έλεγχος του ενός από τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς εκτιμάται ότι θα προκαλέσει την έκδοση μιας σειράς κλήσεων για την λήψη καταθέσεων, αλλά και την παράδοση εγγράφων, καθώς η πλειοψηφία των Δημοκρατικών στις αρμόδιες επιτροπές θα τους εξασφαλίσει την απαραίτητη εξουσία στην λήψη αποφάσεων κι αναφορικά με την διεξαγωγή ερευνών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του προέδρου Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδιαφέρονται σχεδόν για οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τραμπ από τις προσωπικές φορολογικές επιστροφές του, την σκληρή πολιτική του στα ζητήματα της μετανάστευσης, την στάση του στα θέματα του τομέα της υγείας, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί για το περιβάλλον. Η ανάδειξη των Δημοκρατικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων με ουσιαστικές αρμοδιότητες εποπτείας, πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει στα διάφορα επίπεδα εθνικής πολιτικής κι αναφορικά με τις θέσεις των Ρεπουμπλικάνων, θα καταστήσει πολιτικά ανυπόφορη την καθημερινότητα των υψηλόβαθμων στελεχών του Λευκού Οίκου, αλλά και των βοηθών τους, όπως δήλωσαν περισσότερα από δέκα πρώην στελέχη στις κυβερνήσεις του Κλίντον, του Ομπάμα και του Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, που έδωσαν συνεντεύξεις στο “Politico.” Οι απόψεις που εξέφρασαν τα στελέχη αυτά περιγράφουν την δύσκολη κατάσταση την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Λευκός Οίκος από τον Ιανουάριο. Τα στελέχη των διαφόρων υπηρεσιών του Λευκού Οίκου θα πρέπει να αναμένουν ότι θα δουλέψουν πολλές φορές μετά τα μεσάνυχτα, προκειμένου να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τις θέσεις που θα υποστηρίζουν ενώπιον των επιτροπών του Κογκρέσου με έμφαση στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, το προσωπικό του Λευκού Οίκου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για να δώσει σκληρές μάχες αναφορικά με την παραχώρηση εσωτερικών εγγράφων προς τις επιτροπές, ενώ αναμένεται ότι θα διεξάγονται μαραθώνιες συναντήσεις με δικηγόρους της κυβέρνησης Τραμπ και του νομικού γραφείου του Λευκού Οίκου, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για τους χειρισμούς που θα γίνονται σε σημαντικά ζητήματα. Ένα από τα ζητήματα αυτά, που αναμένεται να τεθεί, είναι η νομική προστασία απορρήτου που έχουν τα στελέχη του Λευκού Οίκου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ εκτιμάται ότι τα στελέχη αυτά θα βλέπουν πολύ σύντομα τα εσωτερικά σημειώματα και ηλεκτρονικά μηνύματα που θα παραδίδουν στις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων να “διαρρέουν” από τους Δημοκρατικούς στα αμερικανικά ΜΜΕ. Ένα πρώην στέλεχος της κυβέρνησης του Μπιλ Κλίντον συνέκρινε την εμπειρία που είχε από μία τέτοια κατάσταση με τον πόνο που βιώνεις όταν δέχεσαι την φροντίδα του οδοντογιατρού στο στόμα σου, χωρίς αναισθητικό. Ένα πρώην μέλος της κυβέρνησης Ομπάμα περιέγραψε την περίοδο μετά το 2010 από την ανάληψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους ως “βασανιστική.” Ένας πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπους δήλωσε ότι η περίοδος με αντιπολιτευτική πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν η πιο βασανιστική της καριέρας του. “Θυμάμαι που βγήκα έξω από τον Λευκό Οίκο μία ημέρα του Αυγούστου και συνειδητοποίησα ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα βγει έξω κι ο ήλιος εξακολουθούσε να βρίσκεται στον ουρανό,” θυμάται ο βετεράνος στρατηγιστής των Δημοκρατικών Κρις Λεχάν, που συνεργάστηκε με τον Λευκό Οίκο του Κλίντον για την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων. Η διεξαγωγή από τον ειδικό ανακριτή με εισαγγελικά καθήκοντα Ρόμπερτ Μάλερ της έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, αποτελεί ήδη ένα δύσκολο προηγούμενο, σχετικά με την ανταπόκριση που είχαν τα στελέχη του Λευκού Οίκου στην πραγματοποίησή της. Ωστόσο, αξιωματούχοι που ήταν μέλη σε προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις τονίζουν ότι τα στελέχη της σημερινής σύνθεσης του Λευκού Οίκου έχουν αισθανθεί μόλις μία μικρή διάσταση της σκληρής -εχθρικών διαθέσεων- έρευνας που είναι διατεθειμένοι να προωθήσουν οι Δημοκρατικοί με τον αέρα των νικητών στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κατάσταση για τον Λευκό Οίκο του προέδρου Τραμπ θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη τον επόμενο χρόνο με τον εσωτερικό κανονισμό που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικάνοι στην Βουλή των Αντιπροσώπων κοντά στην λήξη της θητείας της κυβέρνησης Ομπάμα. Ο κανονισμός αυτός δίνει το δικαίωμα έκδοσης κλήσεων προς κατάθεση σε όλους τους προέδρους των επιτροπών του αναφερόμενου νομοθετικού σώματος, παρακάμπτοντας τις ψηφοφορίες των μελών που συνθέτουν τις επιτροπές αυτές. “Υποθέτω ότι αυτό δεν θα το αποσύρουν τώρα,” δήλωσε ο Νιλ Έγκλεστον πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Ομπάμα. Στελέχη προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων που έχασαν ένα νομοθετικό σώμα από τα δύο του Κογκρέσου στην διάρκεια άσκησης μιας προεδρίας από το αντίπαλο κόμμα (οι πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα το βίωσαν πολιτικά αυτό στην μέση της πρώτης προεδρικής τους θητείας, ενώ ο πρόεδρος Μπους στις ενδιάμεσες εκλογές κατά την δεύτερη προεδρική του θητεία) δηλώνουν ότι η εξέλιξη αυτή άλλαξε την καθημερινότητά τους. “Είναι καταπιεστικό, όπως η κόλαση,” δήλωσε χαρακτηριστικό ο Λίον Πανέτα, πρώην Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Κλίντον. “Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χτυπάει πολιτικά τον Λευκό Οίκο, δηλαδή το γεγονός ότι στον αμερικανικό λαό δεν άρεσαν όλα όσα έκανε ο πρόεδρος. Το ηθικό του προέδρου έπεσε πραγματικά,” συμπλήρωσε ο ίδιος. “ Αισθάνεσαι ότι δίνεις μία πραγματικά πολιτική μάχη, καθώς ενεργείς σε ένα αποκλειστικά κομματικό και πολιτικό περιβάλλον,” θυμάται ένας δικηγόρος του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Ομπάμα. Στην περίπτωση επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων που θέλουν τους Δημοκρατικούς να προχωρούν στην άμεση έναρξη ερευνών, η μέχρι σήμερα ανώνυμοι σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ θα χάσουν την ανωνυμία τους μέσα σε ένα 15λεπτο, καθώς τα ηλεκτρονικά μηνύματά τους, αλλά και οι σημειώσεις τους, θα διαβιβάζονται στις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων και στο πλαίσιο των ερευνών που θα ενεργοποιηθούν. Παράλληλα, η θέση των στελεχών του Λευκού Οίκου γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς η εμπλοκή τους σε μία έρευνα του Κογκρέσου θα σημαίνει ότι θα πρέπει να προσλάβουν έναν δικηγόρο, αλλά και να αλλάξουν το καθημερινό πρόγραμμα των απασχολήσεών τους. Μία τέτοια εξέλιξη, αλλάζει και τις προτεραιότητες λειτουργίας στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, καθώς απαιτούνται ώρες προετοιμασίας με την συμμετοχή στελεχών για την προετοιμασία των καταθέσεων στις επιτροπές του Κογκρέσου. Η δομή που υπάρχει σήμερα στον Λευκό Οίκο, αλλά και η στρατηγική που εφαρμόζεται έχει ως κεντρικά πρόσωπα μία νέα σειρά δικηγόρων, ειδικών στην επικοινωνία, αλλά και πολιτικών στρατηγιστών, οι οποίοι και θα κληθούν να διαχειριστούν τη νέα πολιτική πραγματικότητα μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2020. Οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν καταρτίσει ένα βιβλίο κινήσεων και προτεραιοτήτων, σχετικά με τον χειρισμό δυσάρεστων πολιτικά καταστάσεων που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο βασικός κανόνας αντιμετώπισης της δύσκολης κατάστασης εντοπίζεται στην οργάνωση μιας έμπιστης ομάδας στελεχών του Λευκού Οίκου, που θα έχουν ως αποστολή την καλλιέργεια των σχέσεων με τα μέλη του Κογκρέσου που διεξάγουν τις έρευνες, μέσω της ανταπόκρισης στα αιτήματα που υποβάλλονται για την διάθεση-παραχώρηση εγγράφων. Ένα δεύτερο συστατικό στοιχείο μιας τέτοιας στρατηγικής εντοπίζεται στην επιθετική διάστασή της, ως προς την απαξίωση των ερευνών που θα δρομολογηθούν. Το σίγουρο είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές ενεργοποίησαν μια περίοδο ουσιαστικού πολιτικού ενδιαφέροντος στην Ουάσινγκτον, με άγνωστους συντελεστές τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του προέδρου Τραμπ, αλλά και την επιθετικότητα των Δημοκρατικών, μέχρι τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο χρόνια.