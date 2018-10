Μάχη όλη τη νύχτα έδωσαν οι πυροσβέστες στη Σιθωνία – σύμμαχος ο καιρός

Wildfire in a forest area near the village of Sarti, in Sithonia, Halkidiki, Greece on October 25, 2018 / Πυρκαγιά σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Σάρτη, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, 25 Οκτωβρίου 2018.

Ολονύκτια μάχη για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες τα ξημερώματα στη Σιθωνία Χαλκιδικής έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σύμμαχός τους ήταν ο καιρός, καθώς οι άνεμοι τις τελευταίες ώρες είχαν εξασθενήσει. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα φαίνεται να είναι καλύτερη, ενώ δεν υπήρξε κάποιο νεότερο πύρινο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ριχτούν εκ νέου στη μάχη με τις φλόγες τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Η κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή υπήρξε γιγαντιαία και στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης επιχείρησαν 160 πυροσβέστες με 70 υδροφόρα οχήματα, 73 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 35 πυροσβέστες με 29 βοηθητικά οχήματα, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Ακόμη, στην περιοχή έφτασαν τρία ερπυστριοφόρα του στρατού και στρατιώτες για να συμβάλουν στην κατάσβεση, ενώ επιχείρησαν από αέρος τέσσερα αεροσκάφη CANADAIR, δυο ελικόπτερα μεσαίου τύπου και 1 συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Στο έργο της κατάσβεσης και της υποστήριξης της τοπικής κοινότητας συνδράμουν με μέσα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Σιθωνίας, το ΓΕΕΘΑ, η ΕΛΑΣ, το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή και το ΕΚΑΒ. Η Ελληνική Αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Βουρβουρού- Συκιάς, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τους πολίτες και τους οδηγούς, που κινούνται στη Σιθωνία Χαλκιδικής, να μην προσεγγίζουν και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης, ώστε να διευκολύνεται το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.