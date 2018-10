Ευρεία στήριξη της Συμφωνίας «βλέπει» ο επίτροπος Χαν

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι πήγαν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της πΓΔΜ μοίρασε ο ευρωπαίος επίτροπος Γιοχάνες Χαν.

«Με την πολύ σημαντική ψήφο στο «ναι» υπάρχει σημαντική στήριξη στη συμφωνία των Πρεσπών και το Ευρωατλαντικό μονοπάτι της χώρας» σημείωσε ο αρμόδιος για τη διεύρυνση της ΕΕ επίτροπος μέσω Twitter.

«Αναμένω τώρα από όλους τους πολιτικούς ηγέτες να σεβαστούν αυτήν την απόφαση και να προχωρήσουν με απόλυτη υπευθυνότητα και ενότητα μεταξύ των κομματικών γραμμών, προς το συμφέρον της χώρας» συμπλήρωσε ο κ. Χαν για τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.

Referendum in 🇲🇰: I congratulate those citizens who voted in today's consultative referendum and made use of their democratic freedoms. With the very significant "yes" vote, there is broad support support to the #Prespa Agreement + to the country's #Euroatlantic path. 1/2

— Johannes Hahn (@JHahnEU) September 30, 2018