Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν έχουν αυταπάτες. Αισθάνονται τις ανάγκες της οικονομίας, αξιολογούν τα προβλήματά της και έχουν καταλήξει ότι στις τρέχουσες συνθήκες μόνο ένα επενδυτικό σοκ, υποστηριζόμενο κυρίως από ιδιωτικά διεθνικά κεφάλαια, θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις δυναμικής ανάπτυξης που έχουν ανάγκη τόσο η χώρα όσο και οι πολίτες της.

Ο κύκλος του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, που προσφάτως συνόδευσε τον υπουργό αρχικώς στις ΗΠΑ, όπου συμμετείχε στις εργασίες της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μετέπειτα στο Βερολίνο, έχει διαμορφώσει εδραία πεποίθηση για το τι δέον γενέσθαι στην ελληνική οικονομία. Ενθαρρυμένοι δε από τις εκεί επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους ισχυρών επενδυτικών funds, ιδιαιτέρως από το θετικό κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατεί εκτός Ελλάδος για τις εδώ οικονομικές συνθήκες, επέστρεψαν επισπεύδοντες.

Αλματα

Τόσο ο υπουργός Οικονομικών όσο και οι στενότεροι των συνεργατών του, θεωρούν ότι τώρα είναι η στιγμή για μεγάλα επενδυτικά άλματα, καθώς διεθνώς υπάρχουν άπειροι διαθέσιμοι πόροι και η Ελλάδα έχει διαμορφώσει συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας σε τούτη την ταραγμένη και γεμάτη αβεβαιότητες εποχή.

«Ολοι πλέον, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, μας χτυπούν την πόρτα και μας καλούν να τους προτείνουμε επενδυτικά πρότζεκτ, προκειμένου να τοποθετηθούν στην Ελλάδα» τονίζει χαρακτηριστικά ένας εκ των στενότερων συνεργατών του κ. Πιερρακάκη. Με ξεχωριστό ενδιαφέρον, όπως διευκρινίζει, για την ενέργεια, τα δίκτυα, τις ψηφιακές υποδομές, τα υποστηρικτικά της τεχνητής νοημοσύνης data centers, το νερό, την παραγωγή μεταλλουργικών βιομηχανικών προϊόντων και εσχάτως τα στηριζόμενα στις νέες τεχνολογίες αμυντικά συστήματα.

Ενέργεια

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, μετά τις διεθνείς επαφές, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να «τρέξουν», όσο ταχύτερα γίνεται, οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης του ΑΔΜΗΕ που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Και αυτό γιατί η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η επάρκεια των ηλεκτρικών δικτύων προσθέτουν δυνατότητες στην ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής, ενισχύουν τις προσπάθειες πράσινης μετάβασης και βεβαίως δίνουν ευκαιρίες στην ανάπτυξη τόσο της ενεργειακής αποταμίευσης όσο και της εμπορικής διάθεσης του ρεύματος, εντός και εκτός της χώρας. Περιττό να σημειώσουμε ότι οι επαναλαμβανόμενες τα τελευταία χρόνια ακραίες διακυμάνσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στην ελλειμματική διασυνδεσιμότητα των τοπικών ηλεκτρικών δικτύων με τα αντίστοιχα της Ευρώπης.

Συνεννοήσεις

Επείγουν λοιπόν για το υπουργείο Οικονομικών οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ. Επιπλέον σημειώνουν ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι αξιόπιστος, έχει εμπειρίες, διαθέτει επαρκές επαγγελματικό μάνατζμεντ και προσφέρει τα εχέγγυα για την προσέλκυση διεθνικών επενδυτικών κεφαλαίων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Πιερρακάκης βρίσκεται σε εντατικές συνεννοήσεις με τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ώστε να επισπευσθούν κρίσιμες επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ.

Οι υπεύθυνοι του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι το επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του ΑΔΜΗΕ μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον δεκαπέντε πανίσχυρων ιδιωτικών διεθνικών επενδυτικών σχημάτων.

Κατ’ αντιστοιχίαν ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον μπορούν να προκαλέσουν η εξέλιξη και ανάπτυξη των δικτύων νερού της χώρας, χωρίς απαραιτήτως να αυξηθούν υπέρμετρα οι τιμές του. Το σχέδιο επέκτασης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ που ήδη ανακοινώθηκε, επισπεύδεται υπό το βάρος των αυξημένων αναγκών ιδιαιτέρως στις τουριστικές περιοχές και της ενσκήψασας λειψυδρίας.

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δικτύων ύδρευσης εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Παπασταύρου.

Συγχωνεύσεις

Από εκεί και πέρα οι υπεύθυνοι του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι ο ιδιωτικός τομέας επιβάλλεται να χτίσει μεγαλύτερα σχήματα, προκειμένου να προσελκύσει και κινητοποιήσει διεθνή κεφάλαια. Γεγονός που απαιτεί συγχωνεύσεις, συνενώσεις και επαρκή διασυνδεσιμότητα με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σε αυτή τη λογική, εξηγούν από το υπουργείο Οικονομικών, επελέγη η διεθνοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την ένταξή του στο προηγμένο δίκτυο του Euronext.

Μέσω της ενοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις ευρωπαϊκές αγορές εκτιμάται ότι θα καταστεί ευχερέστερη η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια και έτσι θα διευκολυνθούν οι επενδύσεις τους. Το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ενισχύσει αυτές τις δυνατότητες, σχεδιάζει την καθιέρωση φορολογικών και άλλων κινήτρων που θα ευνοούν τις συγχωνεύσεις και συνενώσεις επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του υπουργείου Οικονομικών, τα μεγαλύτερα και διεθνοποιημένα επιχειρηματικά σχήματα θα αναδείξουν τις κρυμμένες ελληνικές υπεραξίες και θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

Στη βάση των παραπάνω η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών απορρίπτει προτάσεις που κατατίθενται τελευταία για επιπλέον φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Σε σχετικές ερωτήσεις απαντούν ότι «καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια να απαλλαγούμε από την αίσθηση υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, να δημιουργήσουμε περιβάλλον φορολογικής σταθερότητας και να καλλιεργήσουμε προσδοκίες απομείωσης της φορολογίας κερδών και μερισμάτων, δεν μας επιτρέπεται να τις αμφισβητήσουμε σε τούτη τη φάση που διεκδικούμε την επενδυτική άνοιξη της ελληνικής οικονομίας».

Στην αυτή λογική οι στενότεροι των συνεργατών του κ. Πιερρακάκη αναγνωρίζουν ότι ο κύκλος των υπερπλεονασμάτων έχει κλείσει πια, η δημοσιονομική σταθερότητα έχει εμπεδωθεί, δεν απειλείται και έτσι δεν υπάρχει κανείς ουσιαστικός λόγος να επιμένει κανείς δογματικά στην επίτευξή τους.

Και εξηγούν πως τώρα που αλλάζουν τα δεδομένα και ο ρόλος του κράτους ενισχύεται στις οικονομίες, επιβάλλεται η εφαρμογή πιο ισόρροπης οικονομικής πολιτικής, με πλεονάσματα που δεν θα ξεπερνούν τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και περισσεύματα που θα διοχετεύονται σε επενδύσεις ενίσχυσης των υποδομών και δη των μοντέρνων εκδοχών τους.

Τα ελληνοτουρκικά

Επιπλέον, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον οι απόψεις που τείνουν να επικρατήσουν στην πλατεία Συντάγματος σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κατά το δυνατόν διατήρηση του καλού κλίματος και ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επισημαίνουν χαρακτηριστικά την επαύξηση τόσο του τουριστικού ρεύματος από τη γείτονα όσο και τις πολλαπλασιαζόμενες τα τελευταία χρόνια αγορές ακινήτων από τούρκους υπηκόους, ιδιαιτέρως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Για τους επιτελείς του κ. Πιερρακάκη θα ήταν ευχής έργον να αμβλυνθούν οι εντάσεις και αντιθέτως να βελτιωθούν και ενισχυθούν οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.