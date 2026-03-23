Στις 21 Μαρτίου το Twitter (ή X όπως λέγεται επίσημα τώρα) γιόρτασε τα 20 χρόνια του.

Είκοσι χρόνια πριν, στις 21 Μαρτίου του 2006, ο Jack Dorsey έγραψε το πρώτο tweet στην ιστορία: “just setting up my twttr”

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Λίγο καιρό μετά, τον Ιούλιο του 2026, ένα από τα πιο επιδραστικά κοινωνικά δίκτυα έγινε προσβάσιμο από το ευρύ κοινό.

Ιδρυτές του τέσσερις ευφυείς προγραμματιστές: Ο Τζακ Ντόρσυ, ο Νόα Γκλας, ο Μπιζ Στόουν και ο Ηβαν Γουίλιαμς. Ο τελευταίος είχε δημιουργήσει πριν το Blogger που εξαγόρασε η Google και έφερε την επανάσταση των blogs.

Σήμερα το Χ εξακολουθεί να παίζει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια ειδησεογραφία, ιδιαίτερα στην άμεση κάλυψη των γεγονότων όπως αυτά εξελίσσονται. Είναι η πλατφόρμα που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που μαθαίνουμε και διαδίδουμε ειδήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αρχηγοί κρατών, μεγάλα ενημερωτικά μέσα, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες χρησιμοποιούν το Χ, όχι μόνο για να ενημερώνονται, αλλά και για να επιδρούν στις εξελίξεις.

Επίσης εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο το χρησιμοποιούν για την καθημερινή τους ενημέρωση, για όλα τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο.

Λένε ότι αν θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στη γειτονιά σου τότε μπαίνεις στο FaceBook, αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται στον κόσμο μπαίνεις στο Χ.

Η εξαγορά του το 2022 από τον Ίλον Μάσκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο ανοιχτού κοινωνικού δικτύου, χωρίς τη λογοκρισία που υπήρχε παλιότερα.

Οι επικριτές του Μασκ λένε ότι έκανε το Twitter πιο τοξικό.

Οποια και αν είναι η αλήθεια, γεγονός παραμένει ότι το Χ αποτελεί καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια χρήστες και είναι η πιο κατάλληλη πλατφόρμα για άμεση ενημέρωση.

Η «χρυσή εποχή»

Από το 2006 έως το 2022 το Twitter εθεωρείτο ως η πρώτη γραμμή των ειδήσεων.

Ηταν η πλατφόρμα στην οποία δημοσιεύονταν πρώτα οι μεγάλες ειδήσεις: από φυσικές καταστροφές, μέχρι διαδηλώσεις, πολιτικές εξελίξεις, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ.

Ηταν ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους δημοσιογράφους που μπορούσαν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη μιας είδησης, όσο για τους απλούς χρήστες που ζητούσαν να ενημερωθούν για τα «καυτά» γεγονότα της εποχής.

Πολλοί δημοσιογράφοι έλεγαν: «Αν δεν είσαι πρώτος στο Twitter, απλά δεν είσαι πρώτος».

Επίσης έδωσε την ευκαιρία στους χρήστες να γίνουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι, φέρνοντας το φαινόμενο των citizen journalists.

Οποιοσδήποτε είχε ένα κινητό τηλέφωνο μπορούσε να γίνει “ανταποκριτής”, γεγονός που έδωσε φωνή σε πολίτες σε περιοχές όπου τα ΜΜΕ δεν είχαν πρόσβαση.

Η εξαγορά

Η εξαγορά του Twitter από τον Μασκ παραμένει μία από τις πιο δραματικές και αμφιλεγόμενες εταιρικές συμφωνίες στην ιστορία των εταιρειών τεχνολογίας.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2022 ο Μασκ αγόραζε κρυφά μετοχές του Twitter, που είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2013. Εφτασε να κατέχει περίπου το 9% των μετοχών, γεγονός που τον έκανε τον μεγαλύτερο μέτοχο.

Του γίνεται πρόταση να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία αρχικά αποδέχεται, αλλά τελικά αρνείται.

Δυσαρεστημένος με την τροπή που έπαιρνε η πλατφόρμα, στην οποία η λογοκρισία έδινε και έπαιρνε (ας μη ξεχνάμε ότι η τότε ηγεσία του Twitter είχε φτάσει στο σημείο να διαγράψει τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ), ο Μασκ έκανε μια αρχική προσφορά για την εξαγορά της ύψους 44 δις δεολλαρίων.

Η προσφορά του έγινε δεκτή από το ΔΣ, αλλά στη συνέχεια ο Μασκ άρχισε να αμφιταλαντεύεται. Υστερα από διαμάχες μηνών ο Μασκ εξαγόρασε τελικά το Twitter τον Οκτώβριο του 2022.

Πολλοί αναφέρουν ότι το αγόρασε πολύ ακριβά, αλλά ο Μασκ γνώριζε ότι η επίδραση που έχει η πλατφόρμα δεν πληρώνεται με χρήμα.

Κόμβος ενημέρωσης

Σήμερα το Χ συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στην ενημέρωση και παραμένει η πιο γρήγορη πηγή για ειδήσεις παγκοσμίως.

Πολλοί το κατηγορούν ότι έχει γίνει πιο συντηρητικό πολιτικά και ότι ο αλγόριθμός του προωθεί την πόλωση και την τοξική αντιπαράθεση.

Τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί η διαμάχη του με την ΕΕ, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει έλεγχο στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, φτάνοντας στο σημείο να της επιβάλλει ένα πρόστιμο ύψους 120 εκατ. δολαρίων.

Το Χ συνεχίζει να είναι απαγορευμένο στη Ρωσία, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, τη Μιανμάρ και το Τουρκμενιστάν.

Ωστόσο πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης από αυτές τις χώρες διατηρούν λογαριασμούς στο X.

To τελευταίο διάστημα σε ορισμένες χώρες όπως ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο η πλατφόρμα έχει μπει υπό υψηλή εποπτεία, ενώ της έχουν επιβληθεί περιορισμοί.