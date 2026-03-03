Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς προχωρούν ΗΠΑ και Ισραήλ μετά την επίθεση στο ιρανικό έδαφος. Η στρατηγική προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη σύρραξη και η στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε μία κρίση που αλλάζει τις ισορροπίες.

Στο podcast με τίτλο «Ιράν μέρος πρώτο: Τι αλλάζει στον κόσμο μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:36 Πότε προέκυψε το σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν.

Πότε προέκυψε το σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν. 1:18 Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, ο αιφνιδιασμός των Ιρανών και ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, ο αιφνιδιασμός των Ιρανών και ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. 2:26 Οι δράσεις και οι αντιδράσεις του περασμένου Σαββάτου.

Οι δράσεις και οι αντιδράσεις του περασμένου Σαββάτου. 4:13 Τα δύο στρατόπεδα των χωρών του Κόλπου: Οι σχέσεις τους και οι επιδιώξεις τους.

Τα δύο στρατόπεδα των χωρών του Κόλπου: Οι σχέσεις τους και οι επιδιώξεις τους. 6:03 Η στάση της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Κίνας.

Η στάση της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Κίνας. 6:57 Τα σενάρια για στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής.

Τα σενάρια για στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής. 7:46 Ο πρωταρχικός στόχος των Αμερικανών και η διάρκεια του πολέμου.

Ο πρωταρχικός στόχος των Αμερικανών και η διάρκεια του πολέμου. 9:20 Τα θύματα των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

