Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς προχωρούν ΗΠΑ και Ισραήλ μετά την επίθεση στο ιρανικό έδαφος. Η στρατηγική προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη σύρραξη και η στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε μία κρίση που αλλάζει τις ισορροπίες.
Στο podcast με τίτλο «Ιράν μέρος πρώτο: Τι αλλάζει στον κόσμο μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:
- 0:36 Πότε προέκυψε το σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν.
- 1:18 Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, ο αιφνιδιασμός των Ιρανών και ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
- 2:26 Οι δράσεις και οι αντιδράσεις του περασμένου Σαββάτου.
- 4:13 Τα δύο στρατόπεδα των χωρών του Κόλπου: Οι σχέσεις τους και οι επιδιώξεις τους.
- 6:03 Η στάση της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Κίνας.
- 6:57 Τα σενάρια για στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής.
- 7:46 Ο πρωταρχικός στόχος των Αμερικανών και η διάρκεια του πολέμου.
- 9:20 Τα θύματα των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.
