Πιο φτωχή είναι πλέον η ελληνική μουσική στη χώρα μας αφού άφησε την τελευταία του πνοή ο Κώστας Γανωσέλης. Ο σπουδαίος έλληνας μουσικός και ενορχηστρωτής έφυγε σε ηλικία 79 ετών.

Από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια ήρθε σε επαφή με τη βυζαντινή μουσική και το πιάνο. Σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας, αλλά μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη μουσική.

Από το 1975 υπήρξε στενός συνεργάτης, μεταξύ άλλων, του Μίκη Θεοδωράκη, της Μαρίας Φαραντούρη, του Νίκου Ξυλούρη, του Μάνου Λοΐζου, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Θάνου Μικρούτσικου, του Χρήστου Νικολόπουλου, της Χάρης Αλεξίου, του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, της Δήμητρας Γαλάνη και του Γιώργου Νταλάρα.

Συνεργάστηκε ακόμα με τους Ζ. Λιβανελί, Μ. Σόσα, Τζ. Ουίλιαμς, Β. Ντονάτι, την Ορχήστρα Hilversum Metropole, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, την Ορχήστρα Millenium του Σίδνεϊ, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ, τη ρωσική ορχήστρα Οσίποφ, την Προεδρική Ορχήστρα Ρωσικής Ομοσπονδίας, την Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, την Ορχήστρα του BBC, τη Χορωδία της Όπερας του Βερολίνου, καθώς και με τους μαέστρους Λ. Μπρόουερ, Τζ. Έλις, Ν. Ντέιβις, Σπ. Ράντο, Αλ. Μυράτ, Ηλ. Βουδούρη, Τζ. Ικόμα, Ντ. Μπάκερ, Σ. Ντιτουά, Ν. Καλίνιν, Π. Οβσιάνικοφ κ.ά.

Κατά την τριετία 1983-1985 εκπαιδεύτηκε στην Ιαπωνία στα συστήματα διδασκαλίας ηλεκτρονικών οργάνων και έγραψε 10 βιβλία με εκπαιδευτικό και θεωρητικό περιεχόμενο. Στην ελληνική δισκογραφία υπάρχουν περισσότεροι από 70 δίσκοι με δικές του ενορχηστρώσεις, καθώς και δύο προσωπικοί του δίσκοι.

Οι αναρτήσεις από Νταλάρα και Παπακωνσταντίνου

Στο συγκινητικό του «αντίο» ο Γιώργος Νταλάρας ανέφερε: «Κώστας Γανωσέλης. Ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπάνιος άνθρωπος! Ταγμένος μουσικός, ταγμένος πολίτης. Διανοούμενος της μουσικής και του λόγου. Παράλληλα, ένας άνθρωπος με σπάνιο, καταλυτικό χιούμορ που περιέγραφε με ακρίβεια τους ανθρώπους χωρίς ίχνος δεικτικότητας.

Ο Κώστας ήταν ο μουσικός που σεβάστηκε απόλυτα την παράδοση και παράλληλα ήταν νεωτεριστής και πρωτοπόρος στην τεχνολογία και στη χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων με σπάνια αισθητική. Ένα στήριγμα, παράδειγμα και υπόδειγμα για τους νέους μουσικούς. Μια εμβληματική προσωπικότητα, σημείο αναφοράς για όλους μας!

Ο Γανωσέλης λειτούργησε διαδραστικά και δημιουργικά για πάνω από 50 χρόνια στον χώρο μας. Ένας μοναδικός δάσκαλος! Όσο για μένα, τι να πρωτοπώ… Του χρωστάω τόσα πολλά. Με στήριξε, με ενθάρρυνε, με παρότρυνε σε σημαντικά βήματα και σχέδια με τις ενορχηστρώσεις του και τις μουσικές του γνώσεις. ‘’Πατέρα’’, ο ‘’θείος‘’ θα σε θυμάται πάντα με τιμή, ευγνωμοσύνη και πολλή αγάπη».



Από την πλευρά του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έγραψε: «Παντοτινέ μου φίλε και δάσκαλε, Κώστα Γανωσέλη, καλό σου ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων…».