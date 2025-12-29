Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε κομβικό σημείο ως προς τη χρηματοδότηση έργων στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την τελευταία παρουσίαση που έκανε ο ΑΔΜΗΕ στη διάρκεια των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο έχει μπροστά του έργα ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Έργα εγχώριων αλλά και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων και υποδομών που αφορούν στην περίοδο 2025 – 2034.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες

Όπως αναφέρουν πηγές του ΟΤ ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται άμεσα κεφαλαιακή ενίσχυση ώστε να ολοκληρώσει αλλά και να υλοποιήσει με άνεση τα μεγάλα έργα.

Οι τράπεζες έχουν υπολογίσει, αναφέρουν πηγές του κλάδου στον ΟΤ, την ανάγκη εισροής χρηματοδοτικών κεφαλαίων ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Με την ένεση αυτή και σε συνδυασμό με το ελκυστικό WACC ύψους 7,45% (πιο υψηλό από το επιτόκιο δανεισμού) ο Διαχειριστής ξεκλειδώνει νέες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις που θα διευρύνουν περαιτέρω τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή του βάση και άρα και ελκυστικές αποδόσεις WACC για το μέλλον. Ήδη η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ, για την ακρίβεια το 2025 υπολογίζεται στα 2,846 δισ. ευρώ.

Ο ΑΔΜΗΕ ελκύει διεθνή funds

Σύμφωνα με πληροφορίες, BlackRock, Meridiam, Fortress, Fidelity, KKR, TAQA κλπ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στον ΑΔΜΗΕ.

Για να συμβεί αυτό απαιτείται η διενέργεια Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Και τα ζητούμενα κεφάλαια των 1,1 δισ. ευρώ θα συγκεντρωθούν, σχολιάζουν πηγές της αγοράς.

Η είσοδος ενός εκ των top funds στον κόσμο θα σηματοδοτήσει αφενός τη στήριξη του ΑΔΜΗΕ στα μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών και αφετέρου την αλλαγή πίστας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα πάντα με έγκυρους χρηματοοικονομικούς κύκλους.

Τα έργα του ΑΔΜΗΕ και η γεωπολιτική τους σημασία

Τα έργα που έχει στο πρόγραμμα ανάπτυξης ο ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2025 – 2034 δεν αφορούν μόνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Όπως για παράδειγμα εκείνα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων ύψους 2,8 δισ. ευρώ ή των νησιών του Βορείου Αιγαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Αφορούν και μεγάλες διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες προκύπτουν μέσα από το γεωπολιτικό ανακάτεμα της «τράπουλας» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συνολικά της Ευρασίας.

Ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην διασύνδεση της Ευρώπης με τη Σαουδική Αραβία – SaudiGreek Interconnection, τη διασύνδεση με την Αίγυπτο (GREGY) αλλά και τη διασύνδεση της Ελλάδας με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη – Green Aegean Interconnection. Και φυσικά το έργο game changer είναι εκείνο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Great Sea Interconnector.

Ώριμη βέβαια είναι και η επένδυση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Ιταλία ύψους 950 εκατ. ευρώ με ορίζοντα υλοποίησης το 2033.

Επίσης στα έργα στρατηγικής σημασίας είναι κι εκείνα της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αλβανία και της αντίστοιχης με την Τουρκία. Έργα με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2030.

Οι αποφάσεις στην κυβέρνηση

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ χρειάζεται τη λήψη σχετικής πολιτικής απόφασης από την κυβέρνηση.

Μία τέτοια συναλλαγή θα φέρει ανακατατάξεις στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή ο οποίος θα αποκτήσει στρατηγικό επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο αλλά με το Δημόσιο να διατηρεί την καταστατική μειοψηφία του 34%. Σήμερα το Δημόσιο αμμέσως και εμμέσως ελέγχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Ενώ σημαντικό ρόλο έχει και η κινεζική State Grid με 24%.

Η αμερικανική στήριξη όπως εκδηλώθηκε μετά τον Νοέμβριο στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, προτρέπει ουσιαστικά την κυβέρνηση στη λογική της λήψης αποφάσεων οι οποίες θα επιτρέψουν επενδύσεις σε εταιρείες και υποδομές της χώρας νευραλγικής σημασία για τη γεωπολιτική της ασφάλεια.

«Ο χρόνος πιέζει», σημειώνουν διπλωματικές πηγές αλλά και έγκυροι ενεργειακοί αναλυτές. Και οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν το αργότερο στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Πηγή: OT.GR