Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που έπεσε το στέγαστρο σκηνής που είχε στηθεί για τη συναυλία της Άννας Βίσση, Δέσποινας Βανδή, Αντώνη Ρέμου και Χρήστου Μάστορα στα Γιάννενα.

Η κακοκαιρία που έπληξε χθες την Ήπειρο έφερε θυελλώδεις ανέμους. Στο βίντεο φαίνονται τα δοκάρια που κρατούν το στέγαστρο να κουνιούνται και στο τέλος η κατασκευή να καταρρέει, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.

Από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου έφτασαν γερανοί και συνεργεία στην Πλατεία Μαβίλη προκειμένου να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν τα υλικά από την τεράστια σκηνή. Το πρωινό της Κυριακής βρήκε και πάλι τα συνεργεία στην πλατεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της σκηνής και όλου του εξοπλισμού που είχε τοποθετηθεί.