Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει σε αγροτοδασική έκταση και είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελιγαλάς Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Μήνυμα εκκένωσης από το 112

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Σπάρτακου και της Βιομηχανικής Περιοχής του Μελιγαλά προς το κέντρο της πόλης.