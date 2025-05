Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ σχεδόν 40 έχουν τραυματιστεί, στο Κεντάκι και το Μιζούρι – δύο πολιτείες στις κεντρικές ΗΠΑ – μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων, που προκάλεσαν επίσης σημαντικές ζημιές στην πόλη Σεντ Λούις.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Χ ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ακραία καιρικά φαινόμενα χθες το βράδυ, προσθέτοντας πως «δυστυχώς, αυτός ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όσο λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες».

NEW VIDEO:

London, KY as the sun rises this morning – just a wasteland of rubble after a tornado roared through the Southeastern Kentucky community.#KYwx pic.twitter.com/7yz4OgfImQ

— WeatherNation (@WeatherNation) May 17, 2025