Απροσδόκητη είναι η εξέλιξη για τη δημιουργία συνασπισμού με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία.

Ο Γερμανός συντηρητικός ηγέτης Φρίντριχ Μερτς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που απαιτείται για να γίνει Καγκελάριος, ένα σημαντικό πλήγμα, τόσο για τον ίδιο όσο για τον νέο κυβερνητικό του συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες.

Ο Μερτς έχασε την καγκελαρία με ψήφους 310 υπέρ, 307 κατά και 3 αποχές. Απαιτούνταν 316 ψήφοι επί συνόλου 630 βουλευτών.

Shock in Germany: look at Merz face…

Friedrich Merz has failed to achieve a majority in the first round of the election to become Germany’s next chancellor. He fell short of the required number of votes with 310 out of the required 316. pic.twitter.com/0yH2K2M9aQ

