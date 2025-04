«Εξωγήινοι» κατοικούν στο στομάχι μας; Εδώ και χρόνια φανταζόμαστε τους εξωγήινους με μεγάλα κεφάλια, τεράστια μαύρα μάτια, λεπτά σώματα χωρίς τρίχες, χαμηλή ή καθόλου ρινική/στοματική κατασκευή, μία εικόνα που έγινε διάσημη μέσα από αναφορές σε «απαγωγές» από εξωγήινους και από ταινίες επιστημονικής φαντασίας (όπως το Close Encounters of the Third Kind ή το X-Files) ή ως απειλητικές μορφές όπως το Alien […]