Αεροσκάφος που συμμετείχε σε αεροπορική επίδειξη, συνετρίβη κι έπεσε στη θάλασσα στη Γαλλία.

Οι αρχές διεξάγουν επιχείρηση διάσωσης, με τον πιλότο να αγνοείται μέχρι και αυτή την ώρα.

A Fouga Magister plane from the Patrouille de France crashed into the sea in Le Lavandou, France.#France #Paris #BREAKING pic.twitter.com/owCqEZuJVt

