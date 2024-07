Αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Saurya Airlines συνετρίβη κατά την απογείωσή του στο Κατμαντού του Νεπάλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι και να τραυματιστεί ένας πιλότος.

Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές ανέσυραν και τα 18 νεκρούς. Ο μοναδικός επιζών ήταν ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο πιλότος έχει τραύματα στα μάτια αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο, δήλωσε ο γιατρός.

#Nepal: A Saurya Airlines aircraft skidded off the runway and caught fire during takeoff from Tribhuvan International Airport in #Kathmandu on Wednesday, resulting in the deaths of at least 18 people. The pilot survived the incident, according to media reports and officials.… pic.twitter.com/M4PDAOoSbM

— Shivam Pandey🇮🇳❤️ (@ShivamPandey__7) July 24, 2024