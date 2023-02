Δύο νέοι σεισμοί 6.4 και 5.8 Ρίχτερ έπληξαν τη νότια επαρχία Χατάι της Τουρκίας, τρομοκρατώντας όσους είχαν παραμείνει στα ερείπια από τη μαύρη Δευτέρα της 6ης Φεβρουαρίου.

Οι τελευταίες σεισμικές δονήσεις, λιγότερο δυνατές από τα 7.8 και 7.5 Ρίχτερ που έπληξαν στις αρχές του μήνα τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, προκαλώντας τον θάνατο 47.000 ανθρώπων, ήρθαν να ολοκληρώσουν το έργο της καταστροφής.

Footage from the airport in Hatay #Turkey during the new #earthquake that just happened TODAY pic.twitter.com/Qk29rLu6Lb

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 20, 2023