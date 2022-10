Τρεις νεκροί μεταξύ των οποίων και ο δράστης είναι ο απολογισμός του αιματηρού επεισοδίου σε σχολείο του Σεντ Λούις των ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής στο Central Visual and Performing Arts High School στο Σεντ Λούις όταν ένας άνδρας εισήλθε στο σχολείο.

Ο αντισυνταγματάρχης Μισέλ Σακ, διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Σεντ Λούις, επιβεβαίωσε ότι ένας ενήλικας και μια γυναίκα ήταν μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας.

Συνολικά 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μία γυναίκα και μια έφηβη είναι μεταξύ των θυμάτων.

Προηγουμένως είχε αναφερθεί από την περιφέρεια ότι μόνο δύο άτομα είχαν πυροβοληθεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι δύο μαθητές που πυροβολήθηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η κατάστασή τους αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη.

Police help students get off the Cleveland School campus. #breakingnews pic.twitter.com/rk3ITYhZdj

— FOX2now (@FOX2now) October 24, 2022