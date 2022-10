Ιράν: «Ανώφελες» χαρακτηρίζει η Τεχεράνη τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε «ανώφελες» τις κυρώσεις που επέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της Τεχεράνης, κάνοντας λόγο για «μη εποικοδομητική ενέργεια» την οποία απέδωσε σε «εσφαλμένη κρίση».

«Η ΕΕ ενέκρινε σήμερα περαιτέρω ανώφελες κυρώσεις σε βάρος Ιρανών. Πρόκειται για μια μη εποικοδομητική ενέργεια λόγω εσφαλμένης κρίσης, η οποία βασίστηκε σε εκτεταμένη παραπληροφόρηση. Ταραχές και βανδαλισμοί δεν είναι πουθενά ανεκτοί. Το Ιράν δεν αποτελεί εξαίρεση», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Down a well-worn path of ineffective sanctions, the EU today adopted further superfluous sanctions on Iranian persons. It is an unconstructive act out of miscalculation, based on widespread disinformation. Riots and vandalism are not tolerated anywhere; Iran is no exception.

— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 17, 2022