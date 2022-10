Διεθνείς διαστάσεις παίρνει το κίνημα για την Αμινί

Είναι πολλοί και φαίνεται ότι κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι. Το Σαββατοκύριακο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλον τον κόσμο βγήκαν στους δρόμους και ένωσαν τη φωνή τους διατρανώνοντας την αγανάκτησή τους για τον «μυστηριώδη» θάνατο της Μαχσά Αμινί στα χέρια της Αστυνομίας Ηθών στο Ιράν, αλλά και την οργή τους για το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Άνδρες και γυναίκες βρέθηκαν μαζί στους δρόμους, αλλά αυτή τη φορά τον τόνο δίνουν οι γυναίκες.

Say her name, ένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον.