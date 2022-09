Αμείωτος είναι ο κύκλος του αίματος από τις συγκρούσεις στο Ιράν, με τη χώρα να συγκλονίζεται από μια ακόμα δολοφονία νεαρής κοπέλας.

Αυτή τη φορά το θύμα λεγόταν Χαντίς Νατζαφί και ήταν 20 ετών. Βρέθηκε νεκρή, έχοντας δεχθεί έξι σφαίρες στο λαιμό, το πρόσωπο και την καρδιά.

Η 20χρονη Χαντίς συμμετείχε στις δυναμικές διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στην Τεχεράνη, ζητώντας τα ίδια δικαιώματα για όλους του πολίτες της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή Ιρανή, τουρκικής καταγωγής, δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, viral έχει γίνει στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που δείχνει την Χαντίς Νατζαφί να στέκεται με θάρρος απέναντι στους άνδρες της ιρανικής αστυνομίας, χωρίς να φορά το υποχρεωτικό -σύμφωνα με την «Αστυνομία Ηθών» του Ιράν- χιτζάμπ, ενώ παράλληλα έπιανε τα μαλλιά της σε αλογοουρά και είχε γίνει γνωστή ως «το κορίτσι με την αλογοουρά, σύμβολο των διαδηλώσεων».

For #HadisNajafi , her video as she was tying her hair in a knot, getting ready to fight the Islamic Republic’s security forces went viral yesterday, and today she’s killed by 6 bullets as she was protesting #MahsaAmini ‘s brutal murder in the streets of Karaj, Iran. #مهسا_امینی pic.twitter.com/6Nko16Zpb5 — الهام (@SaltySourPotato) September 25, 2022

#HadisNajafi #مهسا_امینی #حدیث_نجفی #OpIran 20 years old girl who is getting ready to fight, got killed by 6 bullet on her body. Please be our voice. pic.twitter.com/Nwr9L8Qqmc — Shayan (@ShayanHg) September 25, 2022