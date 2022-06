Ουκρανία: Σφοδρές μάχες για το Σεβεροντονέτσκ – Τι θα σημάνει η κατάληψή του

Ρωσικά στρατεύματα εξεδίωξαν τον ουκρανικό στρατό από το κέντρο του Σεβεροντονέτσκ, πόλης-κλειδί στην ανατολική Ουκρανία για τον έλεγχο της οποίας οι δύο στρατοί μάχονται εδώ και εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Με τη συνδρομή του πυροβολικού, ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση στο Σεβεροντονέτσκ, σημειώνοντας μερική επιτυχία και εκδιώκοντας τις μονάδες μας από το κέντρο της πόλης. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Σερχίι Γκαϊντάι, περιφερειάρχης του Λουχάνσκ –της οποίας το Σεβεροντονέτσκ είναι το διοικητικό κέντρο για το τμήμα που ελέγχεται από τις ουκρανικές αρχές— επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από το κέντρο της πόλης.

«Οι οδομαχίες συνεχίζονται… οι Ρώσοι συνεχίζουν να καταστρέφουν την πόλη», έγραψε ο ίδιος σήμερα το πρωί σε ανάρτησή του στο Facebook, μεταφορτώνοντας φωτογραφίες με κτίρια κατεστραμμένα ή στις φλόγες. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έβαλαν στο στόχαστρο το εργοστάσιο χημικών Αζότ, όπου έχουν βρει καταφύγιο άμαχοι, ενώ έπληξαν επίσης σταθμούς καθαρισμού του νερού της πόλης, πρόσθεσε.

Στη γειτονική πόλη Λισιτσάνσκ, τρεις άμαχοι, μεταξύ των οποίων και ένα εξάχρονο αγόρι, έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς κατά τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

In Lisichansk, three people were killed due to shelling. One of them is a child

The city also destroyed a shopping mall and damaged four houses.

Serhiy Gaidai, head of the Luhansk OVA, reports this on his telegram channel.

The dead included a man, a woman and a 6-year-old… pic.twitter.com/8wkZCl1Cjy

— Соцпортал (@Socportal) June 13, 2022