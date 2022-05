The Liberian-flagged oil tanker Ice Energy transfers crude oil from the Iranian-flagged oil tanker Lana (former Pegas), off the shore of Karystos, on the Island of Evia, Greece, May 26, 2022. REUTERS/Costas Baltas REFILE - QUALITY REPEAT

Όξυνση στις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με το Ιράν προκαλεί η κατάληψη των ελληνικών συμφερόντων τάνκερς από τους Φρουρούς της Επανάστασης, την οποία το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε πειρατεία στο έντονο διάβημα διαμαρτυρίας που επέδωσε στον Ιρανό πρέσβη στην Αθήνα. Το αμερικανικό αίτημα Η κατάληψη δύο ελληνικών τάνκερ, Delta Poseidon και Warrior, στον Περσικό Κόλπο, έχει πυροδοτήσει τη συζήτηση περί αντιποίνων του Ιράν για την κατάσχεση ρωσικού πλοίου που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, τον περασμένο Απρίλιο, στην Κάρυστο. Η διττή εικόνα της αγοράς εργασίας: Εκρηξη προσλήψεων αλλά και έξαρση απολύσεων Η απάντληση ιρανικού πετρελαίου, έγινε ύστερα από αμερικανικό αίτημα, από το δεξαμενόπλοιο «Pegas» ή «Lana», που κατέπλευσε στον κόλπο της Καρύστου στις 14 Απριλίου από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας, μεταφέροντας στις δεξαμενές του πάνω από 100.000 τόνους πετρελαίου. Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, το πλοίο βρισκόταν στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Υπενθυμίζεται ότι είχε φορτώσει 108.000 τόνους πετρελαίου από νησί του Ιράν, τον περασμένο Αύγουστο, ενώ οκτώ, περίπου, μήνες αργότερα, τον Απρίλιο, όταν ζήτησαν τη δέσμευση του φορτίου του από την Ελλάδα, με απόφαση της Εισαγγελίας Χαλκίδας έγινε δεκτό το αίτημα μετάγγισης πετρελαίου από δύο μισθωμένα, από τις ΗΠΑ, τάνκερ. Οι ΗΠΑ ζήτησαν τη δέσμευση του φορτίου στις 20 Απριλίου, επικαλούμενες διμερή συμφωνία δικαστικής συνδρομής με την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος μεταφοράς των εσόδων από το ιρανικό πετρέλαιο στην τρομοκρατία. Λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση της ελληνικής δικαιοσύνης για μεταφόρτωση του πετρελαίου σε αμερικανικά πλοία, η δικηγορική εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ρυμούλκησης του δεξαμενόπλοιου από την Τουρκία στη χώρα μας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντούσε στο γιατί απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου. Η προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου Χαλκίδας «Εκδόθηκε η από 18.05.2022 προσωρινή διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας, με την οποία έχει ήδη απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου και η απαγόρευση μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης αυτού, τουλάχιστον μέχρι την 19.10.2022» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εκτενή απάντηση, στην οποία γίνεται σαφές ότι απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου, το οποίο θα μείνει αγκυροβολημένο στην Κάρυστο για τους επόμενους μήνες. «Θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των εντολέων μας έναντι οποιουδήποτε, στο μέτρο που τυχόν παραβιάζεται ή θα παραβιασθεί η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή και βλάπτονται τα έννομα συμφέροντα αυτών» προστίθεται ακόμη στην απάντηση. Σημειώνεται ότι αρχικά, το δεξαμενόπλοιο δεσμεύθηκε με το επιχείρημα ότι ανήκε στη ρωσική Promsvyazbank, μία από τις τράπεζες της Ρωσίας εναντίον της οποίας έχουν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις. Μάλιστα το «Πρώτο Θέμα» παρουσιάζει και αποκλειστικές φωτογραφίες από το «Pegas» ή «Lana», που κατέπλευσε στον κόλπο της Καρύστου τον Απρίλιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας έχει ως εξής: «Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει, στον ελληνικό και διεθνή τύπο, σχετικά με το ευρισκόμενο στον κόλπο της Καρύστου δεξαμενόπλοιο πετρελαίου (OIL TANKER) με την ονομασία LANA (ΛΑΝΑ), πρώην ΠΕΓΚΑΣ (PEGAS), σημαίας νυν ΙΡΑΝ, πρώην Ρωσίας, νηολογίου QESHM (ΚΕΣΜ), πρώην TAGANROG (No 10130821-2020-TAGANROG), με αριθμό νηολογίου 1423/09-05-2022, IMO Νο 9256860, Διακριτικό (Call Sign) EPXR6, ειδικότερα δε σχετικά με επιβληθείσα κατάσχεση του πετρελαίου και μετάγγιση αυτού από

δεξαμενόπλοιο σε δεξαμενόπλοιο εκ μέρους των Αμερικανικών Αρχών, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι κατόπιν αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης που κατατέθηκε από τη δικηγορική μας εταιρεία για λογαριασμό εντολέων μας (αλλοδαπής εταιρείας) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, εμπεριέχουσα και αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής, εκδόθηκε η από 18.05.2022 προσωρινή διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας, με την οποία έχει ήδη απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου και η απαγόρευση μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης αυτού, τουλάχιστον μέχρι την 19.10.2022, ημερομηνία εκδικάσεως της ως άνω αιτήσεως». »Αντίγραφο της προσωρινής διαταγής αυτής, έχει επιδοθεί νομίμως στο αρμόδιο Λιμεναρχείο Καρύστου, ενώ σε συμμόρφωση με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, προέβημεν άμεσα για λογαριασμό των εντολέων μας στον ορισμό φύλακα του πλοίου, εκδοθείσης σχετικώς αδείας του ως άνω Λιμεναρχείου». »Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των εντολέων μας έναντι οποιουδήποτε, στο μέτρο που τυχόν παραβιάζεται ή θα παραβιασθεί η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή και βλάπτονται τα έννομα συμφέροντα αυτών, για την εξυπηρέτηση των οποίων προέβημεν ήδη επιτυχώς στις ανωτέρω δικαστικές μας ενέργειες. »Για τη Δικηγορική Εταιρεία, Γεώργιος Κοζανίδης – Πηνελόπη Τέκου».