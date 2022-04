Ιράν: Λεοπάρδαλη σπέρνει τον τρόμο σε πόλη

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Καεμσαχρ του Βόρειου Ιράν. Μια λεοπάρδαλη εμφανίσθηκε και κυκλοφορούσε ελεύθερη στους δρόμους. Κάποιες φορές με άνεση σκαρφάλωνε στα παράθυρα των πολυκατοικιών.

Ο τρόμος ήταν τεράστιος, και όλοι οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους. Τότε ένας αστυνομικός που βρέθηκε κοντά της δεν πρόλαβε να κρυφτεί και το ζώο του επιτέθηκε.

Οι υπόλοιποι αστυνομικοί την πυροβόλησαν και τη σκότωσαν. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας του Περιβάλλοντος της επαρχίας Μαζανταράν, Μοσλέμ Αχανγκαρί: «Παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων, η λεοπάρδαλη πέθανε, αφού τραυματίστηκε από δύο σφαίρες που ρίχτηκαν για να σωθεί η ζωή ενός αστυνομικού»

#Iran : Leopard sows panic after attacking policeman in Qaem Shahr in northern Iran – policeman not seriously injured – leopard has since been captured & taken to a protected environmental zone #پلنگ #پلنگ_مازندران #قائمشهر pic.twitter.com/kIHyi84nK9

— sebastian usher (@sebusher) April 24, 2022