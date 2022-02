Η αστυνομία του Νιού Τζέρσι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα μετά τη μετάδοση στην αμερικανική τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός βίντεο που δείχνει δύο αστυνομικούς να προσπαθούν να χωρίσουν δύο εφήβους, έναν λευκό και έναν μαύρο, που τσακώνονταν, ρίχνοντας στο έδαφος περνώντας χειροπέδες μόνο στον δεύτερο.

Ο κυβερνήτης του Νιού Τζέρσι κατήγγειλε «αυτό που μοιάζει με διαφορετική αντιμετώπιση με βάσει τη φυλή».

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Storyful και μεταδόθηκε χθες από τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS και CNN φαίνονται οι δύο έφηβοι να τσακώνονται και να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλο σε ένα εμπορικό κέντρο στο προάστιο Μπριτζγουότερ Τάουνσιπ του Νιού Τζέρσι. Το περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα αυτόπτες μάρτυρες.

Στο βίντεο φαίνεται να εμφανίζονται έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα πίσω από τους νεαρούς δύο αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, και τους χωρίζουν με τη βία.

Όμως, ενώ ο ένας αστυνομικός ρίχνει στο έδαφος τον Αφροαμερικανό έφηβο, η αστυνομικίνα επιτρέπει στον λευκό να καθίσει σε ένα παγκάκι και σπεύδει να βοηθήσει τον συνάδελφό της να ακινητοποιήσει τον Αφροαμερικανό.

Στη συνέχεια φαίνεται η αστυνομικίνα να βάζει το γόνατό της στους ώμους ή τον σβέρκο του νεαρού ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, την ώρα που ο αστυνομικός του δένει τα χέρια πίσω από την πλάτη.

The response of two police officers breaking up a fight between teens at a New Jersey mall is raising concerns of racial bias

Full Story: https://t.co/Z77DBCDed1 pic.twitter.com/1hItkzbvPi

— NewsNation (@NewsNation) February 16, 2022