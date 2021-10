Τρομερά πράγματα συνέβησαν σε αγώνα της ιρλανδικής Premiership, με τον τερματοφύλακα της Γκλεντόραν, Άαρον ΜακΚάρι, να δέχεται κόκκινη κάρτα, επειδή… πλάκωσε το συμπαίκτη του Μπόμπι Μπαρνς κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισοπαλίας 2-2 με την Κολερέιν.

Όταν ο Κάθερ Φριλ της Κολερέιν ισοφάρισε στο 80′, ο Κάρι έτρεξε και έπεσε πάνω στον αμυντικό Μπαρνς, προκαλώντας την πτώση του στον αγωνιστικό χώρο.

«Δεν είδα καθόλου εκείνη τη στιγμή τι συνέβη» είπε ο προπονητής της Γκλεντόραν, Μικ Μακ Ντέρμοτ, για το περιστατικό.

«Θα του ρίξω μια ματιά, αλλά ο Άαρον σήκωσε τα χέρια ψηλά στα αποδυτήρια και είπε ότι δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση εδώ μεταξύ των παικτών. Έχουμε μια δεμένη ομάδα εδώ, όλοι έχουν εκνευριστεί,, αλλά ήταν ένα πραγματικά κακό γκολ για να δεχτούμε».

Δείτε το βίντεο:

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥

Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!

Watch live 👉 https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021