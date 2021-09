A logo of EU border agency Frontex is seen at the agency's headquarters in Warsaw, Poland September 8, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνέστησε την υπογραφή των δαπανών του Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής της ΕΕ, αλλά ζήτησε πάγωμα μέρους του προϋπολογισμού. Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής συνέστησαν τη χορήγηση της λεγόμενης απαλλαγής στην Frontex για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του για το 2019, ο οποίος όμως δεν έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια. Με κονδύλια €78 δισ. η κυβέρνηση επενδύει σε νέα τετραετία Αν και αναγνωρίζουν ότι η Frontex έχει λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στην πρώτη έκθεση απαλλαγής του ΕΚ την άνοιξη του τρέχοντος έτους, και σε σχέση με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελέγχου Frontex , οι ευρωβουλευτές εξακολουθούν να επισημαίνουν εκκρεμή ζητήματα. Υπάρχουν άλυτα ζητήματα όσον αφορά τις προσλήψεις και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, καθώς και τις επιχειρήσεις της στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, και οι ευρωβουλευτές ζητούν περαιτέρω βελτιώσεις. Για το λόγο αυτό, οι ευρωβουλευτές στην έκθεση, που τελικά εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή, ζητούν να παγώσει μέρος του προϋπολογισμού της Frontex 2022, ώστε να είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο οργανισμός πληροί ορισμένους συγκεκριμένους όρους. Αυτοί περιλαμβάνουν την πρόσληψη 20 επιπλέον παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων και τριών αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών που διαθέτουν επαρκή προσόντα για να καλύψουν αυτές τις θέσεις, τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την αναφορά σοβαρών περιστατικών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ένα λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Απαλλαγή από το Συμβούλιο Με 28 ψήφους, 1 κατά και 1 αποχή, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού συνέστησαν να μην χορηγηθεί απαλλαγή για το έτος 2019 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις παρατηρήσεις τους, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους που το Συμβούλιο «συνεχίζει να σιωπά» και δεν συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως ζητήθηκε. Το Κοινοβούλιο εκδίδει αρνητικές αποφάσεις σχετικά με την απαλλαγή του Συμβουλίου για κάθε συνεχόμενο έτος από το 2009.

Επόμενα βήματα Η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα ψηφίσει την Τρίτη τη θέση της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022. Μία από τις συμβιβαστικές τροπολογίες ορίζει το ποσό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους Frontex να διατίθεται σε αποθεματικό ύψους 90.000.000 €, το οποίο αποτελεί περίπου το 12% του προτεινόμενου σχεδίου προϋπολογισμού της Frontex για το 2022 (757.793.708 ευρώ). Θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη σύνοδο του Κοινοβουλίου 18-21 Οκτωβρίου, πριν από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του επόμενου έτους έως τις 15 Νοεμβρίου. Η απόφαση σχετικά με το εάν θα χορηγηθεί απαλλαγή στον Frontex μπορεί επίσης να τεθεί σε ψηφοφορία κατά την ίδια σύνοδο ολομέλειας. Τον Απρίλιο του 2021, το Κοινοβούλιο ανέβαλε την απόφαση απαλλαγής για τον Frontex, ζητώντας πρόσθετες διευκρινίσεις και διορθωτικά μέτρα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ασκεί τις δραστηριότητές του και διαχειρίζεται τα οικονομικά του, τις διαδικασίες πρόσληψης και προμηθειών. Πηγή: OT Γερμανικές εκλογές – Τι αφήνει η Ανγκελα Μέρκελ σε Ευρώπη και Ελλάδα Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share