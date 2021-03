Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας ανατολικά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, δήλωσαν στο AFP πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές.

Δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς, τα αίτια της οποίας είναι προς το παρόν άγνωστα.

Σύμφωνα με το Aljazeera, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα που μεταφέρουν τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Μάλιστα, ο εισαγγελέας ανέθεσε σε μια ομάδα να ερευνήσει τη φωτιά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

At least 20 dead in Egypt clothing factory fire https://t.co/97sFFfWigp

— Gulf Today (@gulftoday) March 11, 2021