Έτσι θα έμοιαζαν τα πρόσωπα του Αριστοτέλη, του Ομήρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα πρόσωπα γνωστών αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων καταφέρνει να ανασκευάζει Ιταλός καλλιτέχνης χρησιμοποιώντας αγάλματα που τους απεικονίζουν και εκτίθενται σε μουσεία ανά τον κόσμο.

Ο 20χρονος καλλιτέχνης και φοιτητής, Αλεσάντρο Τομάζι, με καταγωγή από την Ιταλία και το Λίβανο δημιουργεί φωτορεαλιστικά πορτρέτα του Αριστοτέλη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ιουλίου Καίσαρα και άλλων προσωπικοτήτων.

Ο Τομάζι έχει κερδίσει εκατοντάδες ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα, εξαιτίας των εντυπωσιακών του σχεδίων που ζωντανεύουν το παρελθόν.

Δείτε μερικές φωτογραφίες:

Πλάτωνας

Plato face reconstruction pic.twitter.com/TT6GbAooyb — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) October 22, 2020

Αριστοτέλης

Aristotle face reconstruction pic.twitter.com/DMMzEa5kcE — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) October 30, 2020

Όμηρος

Homer face reconstruction pic.twitter.com/3InLMniDKD — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) November 10, 2020

Δημοσθένης

Face reconstruction of the Greek Athenian statesman and orator Demosthenes (384-322 BC) pic.twitter.com/8J0t6lDR2z — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) December 21, 2020

Σωκράτης

Socrates face reconstruction pic.twitter.com/jzJrrBOZUQ — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) November 14, 2020

Αντισθένης

Antisthenes face reconstruction pic.twitter.com/xQqrWSNHxC — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) October 16, 2020

Ηρόδοτος

Herodotus face reconstruction pic.twitter.com/Hj8iFRzq2Z — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) October 6, 2020

Θαλής ο Μηλίσιος

Face reconstruction of the Greco-Phoenician philosopher, mathematician and astronomer Thales of Miletus. pic.twitter.com/fA00VB2oaR — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) October 1, 2020

Μέγας Αλέξανδρος

Alexander the Great face reconstruction based on the Lysippus bust and the Alexander Mosaic (Naples National Archaeological Museum) pic.twitter.com/QuJqRhsmOw — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) September 24, 2020

Πυθαγόρας

Αυτοκράτειρα Θεοδώρα

Face reconstruction of the Byzantine empress Theodora (r.527 to 548) pic.twitter.com/4ypfB6aMvp — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) January 15, 2021

Αυτοκράτορας Ιουστινιανός

Face reconstruction of the Byzantine emperor Justinian I (r. 527 to 565) pic.twitter.com/QH3kdSkMMH — Alessandro Tomasi (@ATomasi__) December 22, 2020