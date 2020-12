Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την επενδυτική συμφωνία με την Κίνα που θα παράσχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση στις κινεζικές αγορές.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών ξεκίνησαν το 2014 αλλά επιταχύνθηκαν το τρέχον έτος και σήμερα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά τη τηλεδιάσκεψη που είχε από κοινού με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Χαιρετίζουμε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για επενδύσεις» σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Today I chaired an EU-China Leaders’ Meeting with @vonderleyen and President Xi Jinping.

EU remains committed to rules based international cooperation.

We welcome the political agreement achieved on negotiations on investment.

