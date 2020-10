Τραμπ : Κοσμοσυρροή έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται (Εικόνες)

Το τεράστιο ενδιαφέρον των δημοσιογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο έχει συγκεντρώσει η είδηση της εισαγωγής του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο, λίγες ώρες αφότου έκανε γνωστό ότι νοσεί με κοροναϊό.

Οι εικόνες από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Walter Reed κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Όπως είναι αναμενόμενο έξω από το νοσοκομείο έχουν μαζευτεί δεκάδες δημοσιογράφοι, οι οποίοι περιμένουν να καλύψουν την είδηση.

Παράλληλα μαζεύονται και πολίτες, υποστηρικτές και μη του αμερικανού προέδρου, προκειμένου να τον στηρίξουν.

Cars honking and passers by asking what is going on here. One driver waved a Trump banner out his convertible and honked repeatedly outside the hospital where the president will be treated for covid. pic.twitter.com/KyGQ6TkKg7

— Kelly O’Donnell (@KellyO) October 2, 2020