Μόρια : Τα ξένα ΜΜΕ για τη φωτιά στο ΚΥΤ

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την φωτιά στο ΚΥΤ Μόριας. Τα ξένα ΜΜΕ επισημαίνουν ότι καταστράφηκε ο μεγαλύτερος προσφυγικός καταυλισμός της Ελλάδας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και σημειώνοντας ότι ήταν υπερπλήρης.

BBC

Μόρια : Η φωτιά κατάστρεψε τον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό της Λέσβου, αναφέρει το BBC, σημειώνοντας ότι «εκεί μένουν σχεδόν 13.000 άνθρωποι, πάνω από τέσσερις φορές περισσότεροι από όσους θα έπρεπε» . Το μέσο φιλοξενεί δηλώσεις του Marco Sandrone, συντονιστή της οργάνωσης Medecins Sans Frontieres (MSF), ο οποίος ανάφερε «Είναι μια ωρολογιακή βόμβα που τελικά εξερράγη», είπε, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι κρατούνται σε «απάνθρωπες συνθήκες» στον χώρο εδώ και χρόνια».

CNN

«O μεγαλύτερος καταυλισμός μεταναστών της Ευρώπης, η Μόρια, «καταστράφηκε τελείως» μετά από μαζικές πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίς την Τετάρτη σε έναν υπερπληθυσμένο χώρο στο νησί της Λέσβου», αναφέρει το CNN.

Al Jazeera

«Η Μόρια φλέγεται : Εκατοντάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον υπερπληθή καταυλισμό της Ελλάδας», αναφέρει το Al Jazeera, προσθέτοντας ότι η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής.

Guardian

Η φωτιά στον προσφυγικό καταυλισμό της Λέσβου ανάγκασε χιλιάδες να τον εγκαταλείψουν και να μείνουν χωρίς καταφύγιο αναφέρει ο Guardian.

Το δημοσίευμα επικαλείται μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες, οι πρόσφυγες «φάνηκαν να εγκαταλείπουν τον καταυλισμό, μεταφέροντας τις αποσκευές τους».

H βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι οι εγκαταστάσεις στη δομή της Μόρια έχουν δεχθεί συχνά τα βέλη οργανώσεων αρωγής για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. «Στη Μόρια οργανώσεις αρωγής έχουν προειδοποιήσει ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή κοινωνικής αποστασιοποίησης και στοιχειωδών μέτρων υγιεινής λόγω των συνθηκών διαβίωσης».

Bloomberg

Ο προσφυγικός καταυλισμός της Μόριας στην Ελλάδα εκκενώνεται μετά από φωτιά, αναφέρει το Bloomberg.

Reuters

«Φωτιά ξέσπασε στον κατάμεστο καταυλισμό μεταναστών στη Μόρια», μεταδίδει το Reuters, αναφέροντας ότι οι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ούτε για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο πρακτορείο ότι είδαν πρόσφυγες να φεύγουν με τα λιγοστά υπάρχοντά τους.



Spiegel

Από τα πρώτα θέματα στη διαδικτυακή έκδοση του Spiegel είναι η πυρκαγιά στη Μόρια. Το γερμανικό περιοδικό σημειώνει ότι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες στον καταυλισμό, ενώ πολλοί από τους πρόσφυγες διέφυγαν σε γειτονικά δάση: «Δραματικές σκηνές αποτυπώνονται σε εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “SOS, SOS, SOS, βοηθείστε μας, οι ζωές μας κινδυνεύουν, καίγεται ολόκληρος ο καταυλισμός», είπε στο Spiegel μέσω του WhatsApp o Ρείντ αλ Ομπεϊντ, που φιλοξενείται στον καταυλισμό. «Η πυροσβεστική δεν μπορεί να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες. Ο κόσμος διέφυγε στους δρόμους για να γλιτώσει».