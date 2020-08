ΗΠΑ : Ανεξέλεγχτη φωτιά στην Καλιφόρνια – Έως χθες είχαν καταστραφεί 40.000 στρέμματα γης

Οι καλιφορνέζικες αρχές διέταξαν χθες Τετάρτη την κατεπείγουσα απομάκρυνση των κατοίκων περίπου 500 σπιτιών εξαιτίας γιγαντιαίας πυρκαγιάς σε θαμνότοπους που επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα βόρεια του Λος Άντζελες και είχε ήδη απανθρακώσει 40.000 στρέμματα γης νωρίς το βράδυ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι κοντά στη λίμνη Χιουζ, καίγοντας αρχικά μια σχετικά μικρή επιφάνεια 200 στρεμμάτων προτού εξαπλωθεί και μετατρέψει σε αποκαΐδια περιοχή 40.000 στρεμμάτων μέσα σε κάτι περισσότερο από τρεις ώρες, τόνισε το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας του Λος Άντζελες.

Deleted last tweet saying it seemed like things were calming down. As soon as I said that, this spot fire kicked up and is within 50 yards of a home or structure. A reminder that the #LakeFire remains unpredictable from hour to hour. @FOXLA pic.twitter.com/MxaA9dYX9f

Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 300 πυροσβέστες, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και αεροσκαφών, για να ελέγξουν την κατάσταση.

«Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται στη διαδικασία της απομάκρυνσης» από τα σπίτια τους με μέριμνα της αστυνομίας της κομητείας, διευκρίνισε το πυροσβεστικό σώμα μέσω Twitter. «Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε για να μεταφερθείτε εσείς και οι οικείοι σας σε ασφαλείς τοποθεσίες», πρόσθεσε.

If you are affected by #LakeFire & can safely shelter with friends & family, please do so. If you are unable to do so, we have opened an evacuation point at Highland High School [39055 25th St W #Palmdale].

More on evacuating safely during a #wildfire: https://t.co/buVT8GFb4Z pic.twitter.com/QmSaFqxsPb

— Red Cross Los Angeles (@RedCrossLA) August 13, 2020