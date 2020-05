ΗΠΑ – Φλόριντα: Σώθηκε ο πιλότος στη συντριβή μαχητικού F-35

Ένα μαχητικό F-35 A της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης σε μια αεροπορική βάση της Φλόριντας. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας που σημειώνεται τέτοιο ατύχημα.

Το υπερσύγχρονο μαχητικό κατέπεσε κατά την προσγείωσή του, αφού εκτέλεσε προηγουμένως νυχτερινή πτήση ρουτίνας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η βάση Ένγκλιν, όπου εκπαιδεύονται πολλοί Αμερικανοί πιλότοι.

O πιλότος του κατάφερε να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκτίναξης και βρίσκεται σε «σταθερή» κατάσταση, προστίθεται στην ανακοίνωση αυτή.

NEWS RELEASE cont. At the time of the accident, the pilot was participating in a routine night training sortie. First responders from the 96th Test Wing are on the scene and the site is secured. The accident is under investigation. There was no loss of life or damage to civilian

— Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020