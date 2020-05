Βέλγιο: Γύρισαν την πλάτη στην πρωθυπουργό οι υγειονομικοί

«Ψυχρή» υποδοχή επιφύλαξε το νοσηλευτικό προσωπικό ενός νοσοκομείου στις Βρυξέλλες στην πρωθυπουργό του Βελγίου Σοφί Βιλμές, γυρίζοντας τις πλάτες τους προς τα εκείνη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο μέτωπο της μάχης εναντίον της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο. Οι νοσηλευτές παρατάχθηκαν σε μια σειρά στην είσοδο του νοσοκομείου Saint Pierre στις Βρυξέλλες.

Την ώρα που έφτασε η Βιλμές, της γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη, μόλις το κυβερνητικό όχημα εμφανίστηκε.

Damn. The Prime Minister of Belgium visited a hospital, and was greeted like this 👇🏻 pic.twitter.com/mKHFtRLRdX

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 16, 2020