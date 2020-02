Εβαλαν το «Ναυάγιο» σε διαφημιστική καμπάνια για την Τουρκία – Θύελλα αντιδράσεων

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο, διαφημιστική καμπάνια για την Τουρκία που όμως έχει σαν κύρια φωτογραφία την παραλία «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο.

Πρόκειται για τη γερμανική τουριστική εταιρεία Aldi Reisen, η οποία στα ταξιδιωτικά της πακέτα, τοποθετεί στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα, την παραλία «Ναυάγιο» της Ζακύνθου, σύμφωνα με ανάρτηση του Zakynthos Informer.

Interesting. The last time we looked Navagio Beach was actually on our lovely island of Zakynthos in Greece, not in Turkey! I think #aldireisen have made a bit of an embarrassing error in their holiday magazine!@AldiUK @AldiUSA @Aldi_Ireland #zante #zakynthos #greece pic.twitter.com/7VnYYvwEoa

— Zakynthos Informer (@ZanteInformer) February 12, 2020