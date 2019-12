Σακίρα: Η περιπέτεια υγείας, το σκάνδαλο φοροδιαφυγής και η… επιστροφή

Εχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες από την εξόχως εντυπωσιακή εμφάνιση της Σακίρα πριν από τον τελικό του φημισμένου τουρνουά τένις Davis Cup, ο οποίος ολοκληρώθηκε με νίκη της εθνικής ομάδας της Ισπανίας. Η 42χρονη σταρ της ποπ ενθουσίασε τα πλήθη ερμηνεύοντας ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και καλώντας στη σκηνή τον Πορτορικανό Πέδρο Καπό και τον Κολομβιανό Camilo για να τραγουδήσουν πρώτη φορά όλοι μαζί ζωντανά το «Tutu», μια συνεργασία των δύο ανδρών που ξεχώρισε το καλοκαίρι στη Νότια Αμερική. Κατά την πάγια, τα τελευταία χρόνια, τακτική των καλλιτεχνών της latin pop, όποτε κάποιο κομμάτι φαίνεται να έχει τη δυναμική να υπερβεί τα όρια του ισπανόφωνου κόσμου, τότε επιστρατεύεται ένα όνομα με παγκόσμια αναγνώριση για να χρησιμοποιηθεί ως γκεστ και να δώσει την απαιτούμενη έξτρα ώθηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμμετοχή του Τζάστιν Μπίμπερ στο «Despacito», συνέβη επίσης με την Μπιγιονσέ και το «Mi Gente».

Λίγο καιρό νωρίτερα, στις 13 Νοεμβρίου, η Σακίρα είχε κυκλοφορήσει τη ζωντανή ηχογράφηση «Shakira in Concert: El Dorado World Tour Live», συνοδεύοντας την προβολή στα σινεμά πολλών χωρών του ομότιτλου ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της για την προώθηση του άλμπουμ «El Dorado». Η τουρνέ ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 και έκανε 54 στάσεις σε 22 χώρες. Τα σόου της μικροκαμωμένης τραγουδίστριας παρακολούθησαν συνολικά σχεδόν 1 εκατομμύριο θεατές. Το φιλμ σκηνοθέτησε η ίδια σε συνεργασία με τον Τζέιμς Μέριμαν και παρ’ όλο που εστιάζει κυρίως στο μεγαλείο της επάνω στη σκηνή, αφήνει το περιθώριο να φανούν και πιο προσωπικές στιγμές: ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει στο στούντιο παρέα με τον Maluma ή τον Nicky Jam, ενσταντανέ με την οικογένεια ή με τους πιο στενούς συνεργάτες της, βίντεο γυρισμένα στο ιδιωτικό τζετ της όπου χορεύει και τραγουδάει πλημμυρισμένη από την υπερένταση των συναυλιών της.

Παρά την τεράστια επιτυχία της, τις πωλήσεις δίσκων της που ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια, τα δεκάδες δισεκατομμύρια streams και τα ρεκόρ στα views του YouTube, η κολομβιανή αοιδός και τραγουδοποιός έχει καταφέρει να χτίσει μια σχέση με τους θαυμαστές της που μοιάζει πολύ προσωπική. Βλέπεις στο ντοκιμαντέρ πόσο επικοινωνιακή είναι με το κοινό ακόμη και σε τεράστια στάδια και δεν απορείς καθόλου για τη λατρεία που της δείχνουν, με τα δάκρυα χαράς που αναβλύζουν από τα μάτια τους όταν την αντικρίζουν ή για το πάθος με το οποίο τραγουδούν μαζί της. Σε αντίθεση με πολλούς σταρ του διαμετρήματός της, εμφανίζεται κατά βάση μόνη της επάνω στη σκηνή, τραγουδάει ζωντανά επιδεικνύοντας παράλληλα τις άψογες ικανότητές της στον χορό, αφήνοντας ωστόσο σε κάθε εμφάνισή της το περιθώριο για λίγο αυτοσχεδιασμό. Στην πρόσφατη περιοδεία της πήρε την απόφαση για μια μινιμαλιστική αισθητική προσέγγιση, απέφυγε τα επιβλητικά σκηνικά, επενδύοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που αποπνέει οικειότητα. Αποκλειστική πρωταγωνίστρια είναι η ίδια, όχι ό,τι την περιβάλλει.

Ισως να θέλησε να αποφύγει καθετί περιττό επειδή στα τέλη του 2017 πέρασε δύσκολα. Μια ξαφνική αιμορραγία στις φωνητικές χορδές της δεν της επέτρεπε να μιλήσει, πόσω μάλλον να τραγουδήσει. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της έχει μιλήσει αρκετά για αυτή την περιπέτεια. «Πάντα γνώριζα ότι υπήρχαν στη ζωή μου πράγματα που θα χάνονταν, όπως η ομορφιά και η νιότη. Ποτέ δεν σκέφτηκα ωστόσο ότι μπορεί να έχανα τη φωνή μου, είναι τόσο θεμελιώδες στοιχείο της φύσης μου. Αποτελεί την ταυτότητά μου. Οταν δεν μπορούσα να τραγουδήσω ήταν αβάσταχτο, υπήρχαν φορές που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, έπεσα σε κατάθλιψη. Επρεπε να συνεννοούμαι με νοήματα και μερικές φορές δεν με καταλάβαινε κανείς» έχει πει. Τα παιδιά της δεν ήξεραν ακόμη να διαβάζουν, συνεπώς δεν μπορούσε να τους γράφει σημειώματα. Ποτέ επίσης δεν καβγάδιζε τόσο συχνά με τον σύζυγό της, τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ, όσο εκείνη την περίοδο. «Με είχε γεμίσει πικρία εκείνη η κατάσταση, ο σύντροφός μου είδε πραγματικά τη χειρότερη πλευρά του εαυτού μου» δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian». Οι γιατροί τής πρότειναν να κάνει κάποια επέμβαση, εκείνη ωστόσο αρνήθηκε να μπει στο χειρουργείο. Αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με υπνωτισμό, διαλογισμό και προσευχή. Ταξίδεψε μέχρι τη γαλλική πόλη Λούρδη κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, σημαντικό τόπο προσκυνήματος των καθολικών, για να πάρει αγιασμό. Οταν η φωνή της τελικά επέστρεψε, βίωσε μια έντονη θρησκευτική εμπειρία, κάτι σαν θαύμα. Ετσι κάθε live της περιοδείας της το ένιωθε σαν ένα δώρο που της χαρίστηκε, δικαιώνοντας το όνομά της, που μεταφράζεται άλλωστε από τα αραβικά ως «ευγνώμων».

Ο θρίαμβος του «Whenever, Wherever» και τα ρεκόρ στα social media

Η Σακίρα Ιζαμπελ Μεμπάρακ Ριπόλ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Μπαρανκίγια της Βόρειας Κολομβίας και ήρθε από μικρή σε επαφή με την κουλτούρα της Μέσης Ανατολής χάρη στον λιβανέζικης καταγωγής πατέρα της. Εγραφε ποιήματα από πολύ νεαρή ηλικία, τα οποία άρχισε στα οκτώ της χρόνια να μετατρέπει σε τραγούδια. Στη σκηνή τής άρεσε να ανεβαίνει με οποιαδήποτε αφορμή και το ταλέντο της δεν πέρασε απαρατήρητο. Οταν ήταν δεκατριών ετών της έγινε πρόταση να υπογράψει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ που δεν γνώρισαν επιτυχία και που σήμερα τα έχει αποκηρύξει. Η αναγνώριση ήρθε το 1996 με τον τρίτο δίσκο της ονόματι «Pies Descalzos». Το επόμενο δισκογραφικό της βήμα την εδραίωσε ως μεγάλη σταρ στη Λατινική Αμερική και την έκανε πιο αναγνωρίσιμη και στις ΗΠΑ. Την ίδια περίοδο ο Ρίκι Μάρτιν και η Τζένιφερ Λόπεζ αποδείκνυαν με το παράδειγμά τους ότι οι λατίνοι καλλιτέχνες μπορούσαν, αν το ήθελαν, να κατακτήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Η Σακίρα ζήτησε τη βοήθεια της Γκλόρια Εστεφάν και άρχισε να μαθαίνει μόνη της αγγλικά. Το 2001 κυκλοφόρησε το αγγλόφωνο άλμπουμ «Laundry Service» το οποίο, χάρη και στην εκκωφαντική επιτυχία του σινγκλ «Whenever, Wherever» πούλησε συνολικά 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Η υφήλιος τής ανήκε.

Η συνέχεια έχει υπάρξει σταθερά ανοδική, γεμάτη βραβεία και διακρίσεις. Η Σακίρα ήταν ο πρώτος άνθρωπος του οποίου η σελίδα στο Facebook ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια likes και αποτελεί σήμερα τη μία από τις τρεις καλλιτέχνιδες που μπορούν να υπερηφανεύονται ότι δύο τραγούδια τους έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια views στην πλατφόρμα YouTube. H σταρ έχει γίνει γνωστή και για τη φιλανθρωπική της δραστηριότητα, η οποία εστιάζει κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης: μέσω του Ιδρύματος Pies Descalzos ανοίγει και χρηματοδοτεί σχολεία στην πατρίδα της. Προωθεί ωστόσο το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση διεθνώς και χάρη στην ενασχόλησή της με αυτό το πεδίο έχει γίνει φίλη με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Γκόρντον Μπράουν.

Πρόσφατα ωστόσο το δημόσιο προφίλ της δέχτηκε πλήγμα όταν χρειάστηκε να εμφανιστεί στα ισπανικά δικαστήρια κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή. Η ίδια σε ανακοίνωσή της ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για μια παρεξήγηση που σχετίζεται με το πότε ακριβώς μετάφερε τη φορολογική της έδρα από τις Μπαχάμες στην Ισπανία, όμως το γεγονός ότι το όνομά της είχε εμπλακεί και στο σκάνδαλο με τα Panama Papers εγείρει κάποιες υποψίες. Πλέον ζει στη Βαρκελώνη με τον Ζεράρ Πικέ και τους δύο γιους τους, τον Μίλαν και τον Σάσα. Με τον κατά δέκα χρόνια νεότερο σύζυγό της είχαν γνωριστεί το 2010 στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Waka Waka (This Time For Africa)» με αφορμή το Μουντιάλ της Ν. Αφρικής και για αυτόν ακριβώς τον λόγο το χαρακτηρίζει συχνά ως το αγαπημένο της.

Αυτή την περίοδο ηχογραφεί νέο υλικό – φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ εντός του 2020 προκειμένου να εκμεταλλευτεί και τη δημοσιότητα που θα λάβει στις 2 Φεβρουαρίου (ανήμερα των γενεθλίων της) με αφορμή την εμφάνισή της, παρέα με την Τζένιφερ Λόπεζ, στο 54ο Super Βowl που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Το ενδεχόμενο ενός ντουέτου των δύο μεγαλύτερων λατίνων σουπερστάρ δεν έμοιαζε ποτέ πιο πιθανό. Σύμφωνα με δηλώσεις της, τη Σακίρα την ενδιαφέρει πιο πολύ να τιμηθεί μέσω αυτής της εμφάνισης η λατινοαμερικανική κουλτούρα, η οποία έχει πληγεί επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Μελετά μάλιστα νέα είδη χορού, όπως την αφροκολομβιανή champeta, με στόχο να εμπλουτίσει την εμφάνισή της με όσο το δυνατόν περισσότερες αναφορές. Παρά τις όποιες προκλήσεις, the show must go on. Και αναμένεται φαντασμαγορικό.