Ο Τραμπ ασχολείται με τα… καζανάκια και τη μικρή ροή τους

Την ανησυχία του για την «επιδημία» που έχει ξεσπάσει στη χώρα του και ακούει στο όνομα… καζανάκια δεν έκρυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δημόσιες δηλώσεις του ασχολήθηκε με τη μικρή ροή νερού σε βρύσες, ντουζιέρες και καζανάκια.

Ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου, στο Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα, υποστηρίζοντας πως «έχουμε ανθρώπους που τραβάνε καζανάκι 10 ή 15 φορές αντί για μια», αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το πρόβλημα και ψέγοντας την υπερβολική χρήση τους.

Όπως είπε έχει ήδη ζητήσει από τους υπευθύνους της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβαλλοντος να βρουν απαντήσεις για το «μεγάλο πρόβλημα».

«Έχουμε μια κατάσταση την οποία εξετάζουμε πολύ σοβαρά για τους νιπτήρες και τις ντουζιέρες. Ανοίγεις τη βρύση σε ορισμένες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αποθέματα νερού και δεν τρέχει νερό. Έχουμε ανθρώπους που τραβάνε καζανάκι 10 ή 15 φορές αντί για μια» είπε χαρακτηριστικά.

Here’s the video, via WaPo, of Trump discussing toilet flushing: «We have a situation where we’re looking very strongly at sinks and showers, and other elements of bathrooms … You turn on the faucet and you don’t get any water … People are flushing toilets 10 times, 15 times.» pic.twitter.com/pPE0im4RxL

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 6, 2019