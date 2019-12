Συναγερμός στη Φλόριντα : Τουλάχιστον ένας νεκρός από επίθεση ενόπλου

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει σκοτωθεί μετά από επίθεση ενόπλου στην αμερικανική ναυτική βάση της Πενσακόλα της Φλόριντα. Επίσης, νεκρός είναι και ο δράστης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εκτός από τον δράστη έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ακόμη ενός ατόμου. Την ίδια ώρα, έχουν σημειωθεί πολλοί τραυματισμοί, με τα θύματα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

#UPDATE: Active shooter is deceased.

One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals.

— U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019