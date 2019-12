Λονδίνο:Τρεις νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Λονδίνο, μετά τα συνεχόμενα κρούσματα επιθέσεων με μαχαίρι εις βάρος πολιτών.

Μόνο χθες, Πέμπτη, με ένα 24ωρο τρεις άνθρωποι προστέθηκαν στην μακρά λίστα των νεκρών. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος κοντά στα Χάροντς, στην πολυτελή περιοχή του Knightsbridge.

Το θύμα βρέθηκε αναίσθητο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ η αστυνομία πήγε στο σημείο μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες, ο άντρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ένα άλλο θύμα υπήρξε στο Ντέμπφορντ, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Επίσης, λίγο νωρίτερα, το απόγευμα, ένας άλλος άντρας, 22 ετών, δέχθηκε επίθεση στο Χάκνεϊ, στο ανατολικό Λονδίνο, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τέσσερις ανθρώπους με την υποψία της ανθρωποκτονίας. Ανάμεσά τους ένας 14χρονος, δύο 26χρονοι κι ένας 23χρονος.

A man died in a stabbing in Knightbridge at around midnight last night.

«Police were called to Brompton Road, SW1 at 00:02hrs to a report of a stabbing.https://t.co/KSqN5yKpWd#Knightsbridge #Harrods#london4all #london🇬🇧 #london #londonist #londoncity #londoner #londoncalling pic.twitter.com/QQMz7crJ4u

— Marius Zarnescu (@mariuszarnescu) December 6, 2019