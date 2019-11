Διαβάζοντας με τον Μπόουι

Ενα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε στα αγγλικά παρουσιάζει τον μουσικό θρύλο ως μανιώδη βιβλιοφάγο και αναζητεί τις διαδρομές των λογοτεχνικών επιρροών του.

Το ότι συχνά βλέπει κανείς τον Ντέιβιντ Μπόουι σε φωτογραφίες με ένα βιβλίο ανά χείρας δεν σημαίνει κάτι – υπήρξε ένας από τους πιο πολυφωτογραφημένους ανθρώπους του αιώνα και είχε απαθανατιστεί σε κάθε δυνατή στάση. Κατά καιρούς, ωστόσο, ο ίδιος άφηνε να εννοηθεί ότι διάβαζε συστηματικά και από το 2013 είχε δημοσιοποιήσει τη λίστα των 100 βιβλίων που του άλλαξαν τη ζωή με αφορμή τη μεγάλη έκθεση «David Bowie Is» στο μουσείο Victoria and Albert στο Λονδίνο.



Με αυτή τη λίστα ως οδηγό ο πρώην αρθρογράφος του περιοδικού «Time Out» Τζον Ο’Κόνελ έγραψε το «Bowie’s Books: The Hundred Literary Heroes Who Changed His Life» (εκδ. Bloomsbury) που κυκλοφόρησε στις 14 Νοεμβρίου αναλύοντας προσεκτικά τα αναγνώσματα του χαμαιλέοντα της μουσικής που πέθανε στα 69 του χρόνια τον Ιανουάριο του 2016.



Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» ο Μάρκος Καρασαρίνης διαβάζει το βιβλίο, καταγράφει τους συσχετισμούς μεταξύ λογοτεχνίας και μουσικής και σημειώνει διαδρομές και επιρροές στο έργο του Μπόουι, από τον Ομηρο μέχρι τον Τζορτζ Οργουελ.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής»