Πακιστάν : Στους 46 οι απανθρακωμένοι από φωτιά σε τρένο

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε τρένο στο Πακιστάν, ανακοίνωσε η αστυνομία, τραγωδία που οφειλόταν στο ότι γκαζάκι που χρησιμοποιούσαν επιβάτες για να ετοιμάσουν πρωινό εξερράγη.

Η φωτιά κατέστρεψε τρία από τα βαγόνια του συρμού κοντά στην πόλη Ραχίμ Γιαρ Χαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας Πουντζάμπ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της αστυνομίας Αμίρ Ταϊμούρ Χαν, ο οποίος έκανε δηλώσεις στο πακιστανικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo, ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 46.

Νωρίτερα, ο Σέιχ Ρασίντ Άχμεντ, ο υπουργός Σιδηροδρόμων, είπε πως το γεγονός ότι οι επιβάτες «χρησιμοποιούσαν μαγειρικό λάδι» συνέβαλε η πυρκαγιά να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα μετά την έκρηξη.

«Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στο ότι άνθρωποι πήδησαν από το τρένο» για να σωθούν από τις φλόγες και τον καπνό, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Μπορεί να αυξηθούν οι νεκροί

Ο Μπακίρ Χουσέιν, επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στην περιοχή, δήλωσε ότι ο απολογισμός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το γεγονός πως οι επιβάτες παίρνουν μαζί τους γκαζάκια και άλλη είδη για να μαγειρεύουν όταν κάνουν μεγάλα ταξίδια με το τρένο είναι συνηθισμένο πρόβλημα, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν, που είχε κατασκευαστεί την εποχή της αποικιοκρατίας, έχει περιέλθει σε κακή κατάσταση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων και συντήρησης.

Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα τον Ιούλιο. Άλλοι τέσσερις σε νέο δυστύχημα τον Σεπτέμβριο.

Περίπου 130 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους το 2005, όταν ένας συρμός έπεσε πάνω σε δεύτερο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην επαρχία Σιντ, πριν ένας τρίτος πέσει πάνω τους.