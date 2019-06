Athens Pride 2019 : Όλα έτοιμα για την μεγάλη γιορτή στην Αθήνα

Τις τελευταίες πινελιές για την μεγάλη παρέλαση του Athens Pride 2019, που θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Συντάγματος βάζουν αυτή την ώρα οι διοργανωτές.

Η φετινή γιορτή στην διαφορετικότητα και στην ελευθερία τιμά τη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου (Zackie Oh), τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Stonewall Inn και τα 15 χρόνια από το πρώτο Athens Pride.

Ηδη στο Twitter κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες από το Athens Pride, καθώς κόσμος έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία για την έναρξη της παρέλασης στις 18:30 μ.μ.

Συγκεκριμένα, το κέντρο του Συντάγματος έχει γεμίσει με τα χρώματα της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς εκτός από τις σημαίες, οι κεντρικές διαβάσεις περιμετρικά της πλατείας έχουν και αυτές βαφτεί με πολύχρωμα χρώματα μετά από μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής.

