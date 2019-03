Τουρκία: Μονόπλευρη η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

Καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «μονόπλευρη και κάθε άλλο παρά αντικειμενική στάση που υιοθετεί το ΕΚ».

Τονίζει, δε, ότι «Η εν λόγω συμβουλευτικη απόφαση δεν σημαίνει τίποτα για εμάς. Η στάση του ΕΚ προς την Τουρκία πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του διαλόγου, των σχέσεων και της αληλεπιδρασης ΕΕ – Τουρκίας.»

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός ΕΕ, Ομέρ Τσελίκ, έγραψε στο Twitter ότι «πρόκειται για μια ανάξια, άκυρη και άνευ κύρους απόφαση». Στη μακροσκελή ανάρτησή του, σημείωσε ότι (αυτή η απόφαση) καθιστά το ΕΚ «έρμαιο της ακροδεξιάς ιδεολογίας».

This disreputable resolution actually publicly announces that the EP is now under the ideological control far right. EP is far from adopting resolutions open and supportive to democratic development. It looks to the world through the narrow window of far right.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 13, 2019