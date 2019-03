Οποιαδήποτε άλλη βοήθεια προς τη Βρετανία απέκλεισε ο ευρωπαίος διαπραγματευτής για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ, όσον αφορά την επίτευξη της συμφωνίας για την ομαλή αποχώρηση από το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Όπως τόνισε ο Μισέλ Μπαρνιέ, μετά τη συντριβή της Τερέζα Μέι στο βρετανικό κοινοβούλιο με 391 ψήφους κατά και 242 υπέρ της συμφωνίας αποχώρησης, «το αδιέξοδο μπορεί να λύθει μόνο στη Βρετανία».

«Η ΕΕ έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει για να εγκριθεί η Συμφωνία Αποχώρησης», τόνισε με tweet ο Μπαρνιέ.

«Το αδιέξοδο μπορεί να λυθεί μόνο στη Βρετανία. Οι προετοιμασίες μας για ένα Brexit χωρίς συμφωνία είναι πλέον πιο σημαντικές από ό,τι ήταν στο παρελθόν».

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 12, 2019