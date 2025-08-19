ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Ο γιος της πριγκίπισσας Mette-Marit κατηγορείται για σχεδόν 30 αδικήματα – Κινδυνεύει με φυλάκιση έως 10 χρόνια

Ο γιος της πριγκίπισσας Mette-Marit κατηγορείται για σχεδόν 30 αδικήματα – Κινδυνεύει με φυλάκιση έως 10 χρόνια 1
Οι νορβηγικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη στον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, μεγαλύτερο γιο της πριγκίπισσας Mette-Marit, με την εκδίκαση να προγραμματίζεται για τα μέσα Ιανουαρίου. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για πολλαπλούς βιασμούς, επιθέσεις και παρενοχλήσεις.

Ο 28χρονος γιος της Πριγκίπισσας Mette-Marit, Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται για σχεδόν τριάντα αδικήματα, μεταξύ των οποίων τρεις βιασμούς, κακοποίηση, παρενοχλήσεις, βία σε βάρος πρώην συντρόφου, απειλές κατά της ζωής και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Παρά το γεγονός ότι δεν φέρει βασιλικό τίτλο ούτε ασκεί επίσημα καθήκοντα, ο Χόιμπι βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής μετά από συλλήψεις και καταγγελίες που σημειώθηκαν πέρυσι. Παραμένει ελεύθερος εν αναμονή της δίκης, καθώς οι εισαγγελικές αρχές δεν θεώρησαν απαραίτητη την προφυλάκισή του.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου και να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες. Ο συνήγορος του Χόιμπι, Πέταρ Σεκουλί, δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται όλες τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και το μεγαλύτερο μέρος των κατηγοριών για βία, υπογραμμίζοντας ότι θα παρουσιάσει αναλυτικά τη δική του εκδοχή στο δικαστήριο.

Το παλάτι της Νορβηγίας περιορίστηκε να δηλώσει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη και δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

