Κate Μiddleton – Πρίγκιπας William: Αυτή είναι η έπαυλη αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών που μετακομίζουν

Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η Κate Μiddleton και ο Πρίγκιπας William θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, πριν το τέλος του χρόνου. «Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε με τη σειρά του εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον στο CNN την Κυριακή.

Η έπαυλη βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση στη βρετανική ύπαιθρο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη φασαρία του Λονδίνου, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την οικογένεια, ειδικά για τα τρία παιδιά τους, τον Πρίγκιπα George, την Πριγκίπισσα Charlotte και τον Πρίγκιπα Louis.

Η νέα κατοικία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις. Το κτήμα διαθέτει επίσης τεράστιους κήπους και χώρο για ιππασία, που είναι από τα αγαπημένα χόμπι της Kate.