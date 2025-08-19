ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Κate Μiddleton – Πρίγκιπας William: Αυτή είναι η έπαυλη αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών που μετακομίζουν

Όπως επιβεβαίωσε επίσημα το Παλάτι του Κένσινγκτον, η οικογένεια θα εγκατασταθεί στο Forest Lodge, μια κομψή έπαυλη στην καρδιά του Βασιλικού Πάρκου Γουίνδσορ.

Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η Κate Μiddleton και ο Πρίγκιπας William θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, πριν το τέλος του χρόνου. «Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε με τη σειρά του εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον στο CNN την Κυριακή.

Η έπαυλη βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση στη βρετανική ύπαιθρο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη φασαρία του Λονδίνου, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την οικογένεια, ειδικά για τα τρία παιδιά τους, τον Πρίγκιπα George, την Πριγκίπισσα Charlotte και τον Πρίγκιπα Louis.

Η νέα κατοικία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις. Το κτήμα διαθέτει επίσης τεράστιους κήπους και χώρο για ιππασία, που είναι από τα αγαπημένα χόμπι της Kate.

Βέβαια, αυτό που δεν είχε γίνει ακόμη ξεκάθαρο, είναι αν το σπίτι αυτό θα αποτελέσει τη μόνιμη βάση της οικογένειας, ακόμα και όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα.

Γιατί αποφάσισαν να μετακομίσουν;

Η απόφαση της μετακόμισης φαίνεται να συνδέεται με την επιθυμία του ζεύγους να προσφέρει στα παιδιά τους μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από το παλάτι και τους αυστηρούς βασιλικούς κανόνες. Επιπλέον, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υγεία της Kate και τις αυξημένες ευθύνες του William, η ανάγκη για περισσότερη ιδιωτικότητα και οικογενειακή σταθερότητα γίνεται πιο έντονη από ποτέ.

Το Forest Lodge αποτελεί μία «αναβάθμιση» από την σημερινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, όπου μετακόμισαν τον Σεπτέμβριο του 2022.  Η νέα τους έπαυλη αποτελεί το ιδανικό καταφύγιο για την οικογένειά τους και απέχει περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το πατρικό της Kate.

