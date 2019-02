Τραμπ σε Ευρωπαίους: Πάρτε πίσω τους τζιχαντιστές, αλλιώς θα τους αφήσουμε ελεύθερους

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους είναι «έτοιμο να πέσει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους ευρωπαίους συμμάχους να πάρουν πίσω περισσότερους από 800 τζιχαντιστές του ΙΚ που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Συρία και να τους δικάσουν. «Το Χαλιφάτο είναι έτοιμο να πέσει. Η εναλλακτική δεν είναι καλή, δεδομένου ότι θα αναγκαστούμε να τους αφήσουμε ελεύθερους…», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμα του στο Twitter.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλους ευρωπαίους συμμάχους να πάρουν πίσω τους 800 και πλέον μαχητές του ISIS που κρατάμε αιχμάλωτους στη Συρία και να τους περάσουν από δίκη», ανέφερε.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

«…. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτούς τους τζιχαντιστές του IΚ να παρεισδύουν στην Ευρώπη, όπου αναμένεται να πάνε. Κάνουμε τόσα πολλά και ξοδεύουμε τόσα πολλά. Ήρθε η ώρα οι άλλοι να ανεβάσουν ταχύτητα και να κάνουν τη δουλειά την οποία είναι τόσο ικανοί να κάνουν. Αποσυρόμαστε μετά τη νίκη 100% επί του Χαλιφάτου!» πρόσθεσε.

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!

