Τραμπ : Θα επεμβαίνουμε στη Συρία από το Ιράκ

U.S. President Donald Trump delivers remarks to U.S. troops in an unannounced visit to Al Asad Air Base, Iraq December 26, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά την απόφαση για τη Συρία την περασμένη εβδομάδα, παρά την αντίθετη συμβουλή ανώτατων συμβούλων και διοικητών, περιλαμβανομένου και του υπουργού Αμυνας Τζέιμς Μάτις, ο οποίος παραιτήθηκε την επόμενη ημέρα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είπε στους συμβούλους του «ας φύγουμε από τη Συρία», αλλά στη συνέχεια πιέστηκε να παραμείνει, προτού αποφασίσει να φέρει τους 2.000 στρατιώτες πίσω στις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι αρκετός κόσμος θα αρχίσει να έρχεται προς τον δικό μου τρόπο σκέψης. Είναι καιρός για εμάς να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το κεφάλι μας», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους στην Αεροπορική Βάση Αλ Ασαντ, δυτικά της Βαγδάτης, όπου με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ πέρασαν τρεις ώρες στο έδαφος με στρατιώτες των ΗΠΑ. Ο Τραμπ τόνισε ακόμη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν στο Ιράκ και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα θα το χρησιμοποιήσουμε ως βάση, αν θελήσουμε να κάνουμε κάτι στη Συρία». Δεν θα βιαστώ για νέο υπουργό Αμυνας Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα βιαστεί να διορίσει αντικαταστάτη του Μάτις, του πρώτου υπουργού Αμυνας εδώ και δεκαετίες ο οποίος παραιτείται λόγω διαφορών πολιτικής με τον πρόεδρο. Είπε επίσης πως ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας Πάτρικ Σάναχαν, τον οποίο διόρισε την Κυριακή προσωρινό αντικαταστάτη του Μάτις από την 1η Ιανουαρίου, «μπορεί να είναι εκεί για πολύ καιρό». Ο αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει επικρίσεις τόσο από ομοϊδεάτες Ρεπουμπλικανούς, όσο και από Δημοκρατικούς και διεθνείς συμμάχους του για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Συρία επειδή πιστεύει πως οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έχουν νικηθεί. Οι επικριτές της απόφασής του λένε πως η απόφαση μπορεί να υπονομεύσει την επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή και τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του συριακού εμφυλίου πολέμου, που διανύει τον όγδοο χρόνο του. Η Αγκυρα απειλεί με νέα επίθεση στη Συρία. Μέχρι τώρα οι δυνάμεις των ΗΠΑ θεωρούνταν σταθεροποιητικός παράγοντας και έχουν περιορίσει κάπως τις ενέργειες της Τουρκίας εναντίον των δυνάμεων των Κούρδων της Συρίας. Την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε σε tweet πως μίλησε με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για «αργή και πολύ συντονισμένη» αποχώρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία μετά το μπαράζ των επικρίσεων.