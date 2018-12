Ρωσία: Κατηγορεί το Ισραήλ για αεροπορικά πλήγματα στη Συρία

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ πως παραβίασε κατάφωρα την εδαφική κυριαρχία της Συρίας, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων της Δαμασκού, εκφράζοντας την «μεγάλη της ανησυχία επειδή τα πλήγματα αυτά έθεσαν σε κίνδυνο εμπορικές πτήσεις».

Σύμφωνα με τα συριακά μέσα ενημέρωσης, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε χθες το βράδυ στόχους κοντά στην Δαμασκό. Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός διαψεύδει τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι απλώς έλαβε μέτρα προστασίας κατά της εκτόξευσης πυραύλου προερχομένου από την Συρία.

Η ισραηλινή επίθεση, η οποία σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό έγινε από τον λιβανικό εναέριο χώρο, «πραγματοποιήθηκε την στιγμή που δύο αεροσκάφη της γραμμής, που δεν προέρχονταν από την Ρωσία, ετοιμάζονταν να προσγειωθούν στα αεροδρόμια της Βηρυτού και της Δαμασκού».

Syrian News Agency says the “Aggression on #Syria” continues “from the Lebanese airspace” and air defenses are responding. pic.twitter.com/i6W7XjkNOA

